Nintendo Switch senza freni: la console infrange nuovi record di vendite

Nintendo Switch sta vivendo un periodo davvero incredibile, perché a distanza di anni dal lancio non accenna ancora a fermarsi.

La console ibrida, che di recente ha avuto un aggiornamento hardware con la versione dotata di schermo OLED, si sta rivelando un successo difficile da prevedere.

Proprio Nintendo Switch OLED sta andando a ruba, e riuscire a trovarne una si sta rivelando sempre più difficile soprattutto sotto Natale.

Un successo talmente importante che ha stimolato molte aziende a tentare una soluzione simile, e stanno arrivando i primi rivali temibili.

La console Nintendo continua a vendere davvero senza sosta, e sebbene siamo abituati a vederla sempre in alto nelle classifiche, di recente ha superato un nuovo record.

Lo riporta VGC, perché Switch ha registrato la sua miglior settimana di sempre in termini di vendite, nel Regno Unito e in Europa.

Complice il weekend del Black Friday, ma soprattutto il nuovo bundle che contiene Mario Kart 8 Deluxe, che è già un campione di incassi di suoi, gli ultimi sette giorni sono stati i più redditizi di sempre dal 2017.

Il bundle è già effettivamente di suo molto conveniente, ma va detto che unire Switch con uno dei videogiochi amati più sempre dai fan Nintendo è una mossa veramente diabolica.

Inoltre, in questo bundle, è contenuto anche un codice per riscattare tre mesi di Nintendo Switch Online, l’abbonamento necessario per giocare online a molti titoli su Switch.

Proprio in questi giorni Nintendo regala il suo abbonamento per un breve periodo, di cui potete testare le sue funzionalità seguendo le indicazioni a questo indirizzo.

E a breve arriveranno nuovi giochi gratis, tra cui uno storico gioco per Nintendo 64 che potrete tornare a giocare su Switch se siete abbonati al servizio.

Ma a parte Mario Kart 8, quali sono i titoli più giocati su Nintendo Switch? Finalmente possiamo scoprirlo grazie ad una nuova funzionalità introdotta nell’eShop.