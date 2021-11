Nintendo Switch OLED è introvabile? Ci sono brutte notizie

Nintendo sembrava essere rimasta quasi immune dalla crisi che ha colpito gli altri produttori di console, ma alla fine la scarsa reperibilità dei chip pare aver condizionato anche la produzione di Switch, con possibili conseguenze preoccupanti per la distribuzione del modello OLED.

Il nuovo modello di Nintendo Switch si è infatti rivelato un vero e proprio successo, ottenendo il tutto esaurito pochi minuti dopo l’arrivo di nuove scorte: stando agli ultimi report emersi online, la situazione potrebbe però non migliorare affatto nel breve periodo.

La notizia potrebbe non fare piacere ai fan della casa di Kyoto, che hanno già avuto modo di mostrare tutto il proprio dissenso per il Pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

Una situazione non aiutata dallo stato in cui sarebbero stati implementati i giochi per Nintendo 64, che secondo quanto segnalato dagli utenti girano davvero male.

Come riportato da Nikkei (via TheGamer), la casa di Kyoto aveva intenzione di produrre molte più console Nintendo Switch, ma l’attuale crisi sul mercato ha obbligato l’azienda a rivedere i suoi piani molto più al ribasso.

Sembra infatti che l’azienda avesse intenzione di produrre 30 milioni di Nintendo Switch fino alla fine dell’anno fiscale a marzo 2022: la crisi di chip sul mercato avrebbe però costretto a ridurre il numero a 24 milioni, comportando una diminuzione del 20%.

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha ammesso di aver dovuto prendere la decisione di produrre un minor numero di console e di non essere certo su quando i numeri riusciranno a tornare quelli inizialmente stabiliti.

Anche in questo caso, sembra che il problema sia legato principalmente alla difficoltà ottenuta nel recuperare componenti elettroniche e i semiconduttori, che già hanno creato problemi per le console next-gen e nel resto del settore tecnologico.

Si tratta indubbiamente di una pessima notizia per chi attendeva con impazienza che Switch OLED diventasse disponibile regolarmente: la console si è rivelata un incredibile successo soprattutto nel mercato giapponese, dove molti rivenditori si sono visti costretti a limitare le vendite ai clienti.

Considerando che a breve arriverà anche la sessione natalizia e che diventa possibile prevedere un nuovo assalto alle console come regali ideali, acquistare Switch OLED potrebbe presto diventare molto difficile: vi terremo naturalmente aggiornati in caso di ulteriori novità.

Nel caso riusciate però a procurarvi il nuovo modello della console ibrida, assicuratevi di procurarvi una pellicola protettiva: ne avrete bisogno.

Switch OLED ha introdotto i nuovi modelli di Joy-Con, che potrebbero aver detto finalmente addio a un fastidioso problema presente fin dai primi modelli.

Il nuovo dock sarebbe inoltre in grado di supportare il 4K, feature finora rimasta inutilizzata: la nuova risoluzione potrebbe arrivare con un aggiornamento.