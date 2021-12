Nintendo Switch Online, nuovo gioco gratis sul Pacchetto Aggiuntivo (e c’entra Xbox)

Annunciato come uno dei giochi imminenti sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, Banjo-Kazooie sembra finalmente pronto a sbarcare ufficialmente nel grande catalogo di giochi Nintendo 64.

La notizia del suo arrivo sul catalogo aveva entusiasmato i fan Nintendo dato che, pur trattandosi di uno dei giochi più iconici della console a 64-bit, il franchise è diventato di proprietà Xbox, dopo l’acquisizione di Rare e delle sue IP.

Proprio a partire da oggi sarà disponibile un attesissimo storico RPG gratis sul Pacchetto Aggiuntivo: per celebrare l’occasione, Nintendo ha dunque deciso di annunciare quando i giocatori potranno giocare con questo nuovo titolo.

Come riportato da Gematsu, la notizia è arrivata tramite gli account social giapponesi di Nintendo, che hanno svelato come Banjo-Kazooie sarà il prossimo gioco gratis ad essere incluso nel servizio in abbonamento.

Lo storico platform 3D, facente ormai ufficialmente parte del catalogo di giochi Xbox, sarà il prossimo gioco gratuito a sbarcare sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online e arriverà prima del previsto.

Pur non essendo stata ancora svelata una data definitiva, la casa di Kyoto ha infatti garantito ai propri utenti che sarà possibile giocare senza ulteriori spese a Banjo-Kazooie a partire da gennaio 2022.

Il suo inserimento nel catalogo rappresenta dunque l’ennesima conferma dei buoni rapporti tra Nintendo e Microsoft, soprattutto tenendo in considerazione la rapidità di questo evento.

Nel momento in cui scriviamo questa notizia, la conferma è arrivata soltanto sui profili giapponesi di Nintendo, ma c’è da aspettarsi che la finestra di lancio rimanga invariata anche per gli altri paesi.

Ai giocatori non resta dunque fare altro che aspettare che venga rivelata la data di lancio ufficiale di Banjo-Kazooie su Nintendo Switch Online, per prepararsi a riscoprire un grande classico dei platform.

Ricordiamo che in questi giorni potrete anche approfittare di una prova gratuita di Nintendo Switch Online, così da poter provare voi stessi senza costi il servizio.

Gli iconici protagonisti del platform sono sbarcati anche come lottatori su Super Smash Bros Ultimate, accogliendo le richieste dei fan arrivate da diversi anni: il leggendario picchiaduro crossover si è aggiornato con la patch finale.