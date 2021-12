Nintendo Switch Online, gratis per un periodo limitato: ecco come attivarlo

Nintendo Switch Online è l’abbonamento riservato agli utenti della console ibrida della Casa di Kyoto, il quale negli ultimi tempi è stato al centro di un ciclone.

Il protagonista delle polemiche è stato il Pacchetto Aggiuntivo, che a un prezzo maggiorato include anche l’ultimo DLC di Animal Crossing: New Horizons.

Un’offerta che ha deluso così tanto che alcuni giocatori se ne sono fatti una versione migliore da soli, nella speranza di migliorare la situazione.

Il quale però, bisogna dargliene atto, fornisce anche dei giochi gratis, uno dei quali è stato aggiunto proprio di recente nel catalogo.

Proprio per tentare di convincervi della bontà di Nintendo Switch Online, la casa di Kyoto vi darà la possibilità di usufruire dei servizi dell’abbonamento in maniera gratuita.

Da oggi potrete attivare l’abbonamento sulla vostra console, quando volete, e sarà gratis per un periodo di prova di 7 giorni, nei quali le funzionalità saranno complete.

Per farlo vi basterà visitare il sito dedicato alla promozione, una pagina del portale MyNintendo, ed acquistare la prova di sette giorni in via gratuita.

Per attivare la prova gratuita di 7 giorni dovrete svolgere i seguenti passaggi:

1. Seleziona il pulsante “Registra” in alto per ricevere un codice.

2. Il codice per la prova gratuita di 7 giorni verrà visualizzato in questa pagina dopo aver registrato il premio.

3. Per attivare la prova gratuita di 7 giorni, registra il codice in questa pagina.

Questo codice premio non può essere usato dagli account Nintendo che dispongono già di un’iscrizione individuale o familiare a Nintendo Switch Online. Il codice è valido fino al giorno 09/01/2022.

Per tante altre informazioni sul servizio in abbonamento di Nintendo vi consigliamo di visitare la nostra pagina dedicata, che è sempre aggiornata con le ultime informazioni.

Con il Pacchetto Aggiuntivo potrete giocare anche alla libreria di titoli gratuiti per Nintendo 64 ma, stando alle prime prove, non girano in maniera esattamente splendida.