Nintendo Switch ha un nuovo potente rivale (e supporta Xbox Game Pass)

Il successo ottenuto da Nintendo Switch ha dimostrato che gli utenti hanno apprezzato molto l’idea di una console ibrida e che c’è un forte mercato ancora in attesa di poter essere esplorato.

Non è dunque sorprendente scoprire che Nintendo Switch si è appena guadagnata un nuovo rivale: Qualcomm ha infatti svelato la sua nuova piattaforma per le console, che richiama proprio a livello di design e funzionalità la piattaforma della casa di Kyoto.

La console ibrida non dovrà dunque fare i conti solo con Steam Deck, la piattaforma di Valve che ha anch’essa lanciato il guanto di sfida a Nintendo, ma anche ad un nuovo agguerrito concorrente che intende sfruttare pienamente l’abbonamento Xbox Game Pass.

Ricordiamo che Qualcomm è una delle aziende leader della produzione di chip per gli smartphone, particolarmente adatti al mobile gaming: la nuova console rappresenterebbe dunque il tentativo di entrare prepotentemente nel mercato con una nuova piattaforma.

Come riportato da Windows Central, la nuova piattaforma è stata presentata da Qualcomm proprio per annunciare il loro ingresso nel mercato del gaming, sottolineando anche il suo enorme potenziale utilizzando Xbox Cloud Gaming e Game Pass.

La piattaforma in questione si chiamerà Snapdragon G3X Gen 1 ed è stata realizzata in collaborazione con Razer, tant’è che il modello mostrato è proprio il dev kit utilizzando dall’azienda: si tratta però solo di un prototipo che verrà utilizzato come base per lo sviluppo di nuove console.

Il design ricorda molto quello immaginato spesso dagli utenti per un’eventuale Xbox portatile, supportando anche le feature già viste su Nintendo Switch come il docking per la TV e il supporto a controller esterni.

Inoltre, a differenza della piattaforma di Nintendo, Snapdragon G3X Gen 1 permetterà di visualizzare immagini a 144FPS e supporterà 5G e Wi-Fi 6, oltre a garantire il supporto all’haptic stereo, precedentemente preso in considerazione dalla stessa Microsoft.

Il sistema supporterà Android come sistema operativo ed avrà una webcam incorporata, al fine di supportare anche lo streaming: nel caso di output via TV, sarà inoltre in grado di supportare la risoluzione in 4K HDR.

Insomma, la piattaforma si presenta con delle caratteristiche molto importanti e intende cercare di ricoprire un vuoto nel mercato del gaming portatile e mobile: vedremo come si presenterà effettivamente al lancio e se rappresenterà una minaccia per Nintendo.

Del resto, durante il Black Friday ha dovuto accettare la sconfitta arrivata proprio per mano di Xbox: Series S è stata la console più richiesta durante i saldi.

La casa di Kyoto continua comunque a lavorare per garantire la migliore esperienza possibile per i suoi utenti: proprio nelle scorse ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Switch.