Nintendo Switch, quali sono i titoli più giocati? Oltre alla calcolatrice, ovvio

Sappiamo sempre, o almeno spesso, quali siano i titoli più venduti per Nintendo Switch, ma è difficile scoprire quali siano i più giocati.

Negli ultimi anni c’è stato il boom di Animal Crossing: New Horizons, un fenomeno che ha conquistato il pubblico in maniera inaspettata.

E non solo il pubblico, perché il simulatore di vita isolana di Nintendo è stato protagonista di tantissime storie interessanti, alcune anche con marchi di moda blasonati.

Ma quali sono i giochi per Nintendo Switch più giocati oltre ad Animal Crossing e le altre hit? Escludendo la calcolatrice ovviamente, famosa e/o famigerata per essere diventata una hit senza apparente motivo.

E chi ce lo può dire se non il Nintendo eShop? O meglio, una nuova funzionalità dello shop digitale della Grande N, che è stata inserita da poco.

Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, è stata aggiunta una funzionalità particolare all’interno della piattaforma di acquisto digitale che permette di scoprire i titoli più giocati.

In fondo alla pagina della sezione “Scopri” all’interno dello store digitale, è possibile ordinare i giochi secondo il criterio del tempo di gioco.

In questo modo si possono vedere i giochi per Nintendo Switch con la media di ore di gioco più alta nelle ultime due settimane.

Nella sezione non viene specificato il tempo di gioco esatto, ma c’è una classifica dei più giocati e, in questo momento, ci sono in testa Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente, come era prevedibile.

Se la battono anche Football Manager 2022, alcuni giochi della serie di Danganronpa (aggiunta recentemente nel negozio), e alcuni grandi classici come Divinity: Original Sin 2, per esempio.

Non c’è invece GTA Trilogy che, probabilmente per le polemiche generate nelle scorse settimane, non è stato molto apprezzato. Se lo volete vedere in azione su Switch, vi consigliamo di recuperare il nostro provato.

È curioso quali siano i giochi in cui gli utenti investono più tempo, i quali però non comprendono i giochi gratis aggiunto nell’abbonamento Online.