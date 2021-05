Nintendo Switch Pro annunciata all’E3? Primi dettagli (e data di lancio)

Ormai le voci sul successore della console ibrida della grande N si rincorrono da diverso tempo, ma ormai sembra che il momento dell’annuncio di Nintendo Switch Pro sia sempre più vicino.

La casa di Kyoto avrebbe infatti già individuato una possibile data di lancio per il successore di Nintendo Switch, che dovrebbe essere rivelata ufficialmente all’E3 2021.

Del resto, un report di Nikkei all’inizio del mese aveva già anticipato la volontà di Nintendo di lanciare in breve tempo un nuovo modello di Switch sul mercato.

Grazie alle parole di un insider, sappiamo inoltre che dovrebbe essere in grado di migliorare i giochi usciti per il modello originale, se adeguatamente supportati.

Secondo un report di Bloomberg, Nintendo avrebbe intenzione di lanciare Switch Pro durante il periodo autunnale: le spedizioni dei nuovi modelli dovrebbero iniziare addirittura a luglio, per poi avere il proprio picco durante la fascia che va da ottobre a dicembre.

L’insider Emily Rose, molto affidabile, ha confermato come anche secondo lei l’annuncio del nuovo hardware ormai sembri imminente, ma che la release vera e propria dovrebbe avvenire intorno a settembre e ottobre, confermando comunque il report appena uscito.

Yes, Bloomberg's report was accurate.

New screen, upgraded chips.

Aiming for Sept – Oct release.

An announcement is imminent. We might be getting news sooner than we thought.

— Emily Rogers (@ArcadeGirl64) May 27, 2021