Scoperto il nome di Nintendo Switch Pro? Due indizi fanno una prova

Se due indizi fanno una prova, parafrasando la nota massima, ecco che potremmo aver ottenuto il nome scelto dalla Grande N per il suo chiacchierato Nintendo Switch Pro.

Secondo un insider brasiliano che ha anticipato di recente alcuni annunci della casa di Kyoto, il nome selezionato dal marketing giapponese sarebbe infatti Super Switch.

Basicamente. Não fariam um bundle desses se existisse um hardware melhor disponível. Agora é esperar pra ver se algo acontece no próximo ano fiscal. (Super Switch*) — PH Brazil (@phluttilippe) January 27, 2021

Come riporta WCCFTech, il giornalista @phluttilippe aveva già anticipato la natura open-ended dell’espansione di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury prima della sua presentazione pubblica.

Questo gli dà una certa credibilità per quanto riguarda gli affari di Nintendo ma, come se non bastasse, la denominazione di Super Switch era apparsa in un altro report di un insider diverso lo scorso ottobre.

Super Mario Galaxy 2 will release with each of the “All-Stars” on the eshop.

Zelda remakes are being bundled.

Prime 4 is in dev hell, even at retro.

BotW2 is a Super Switch Launch title. — Tyler McVicker (@Tyler_McV) October 16, 2020

A far spuntare il nome già ad ottobre era stato Tyler McVicker, ben noto esperto del campo Valve, che si era lanciato addirittura nel pronosticare che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarebbe stato un titolo di lancio per la nuova macchina.

Le ultime dichiarazioni di Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, sono parse allontanare il lancio della tanto dibattuta console dalle performance maggiorate, principalmente per la resa al di sopra delle aspettative di Switch nel 2020.

Ciononostante, continuano a piovere indiscrezioni circa la lavorazione del progetto, che dovrebbe proporre una variante pronta al 4K e in grado di non far sentire troppo distante l’utenza Nintendo dai pubblici di Xbox e PlayStation.

La casa nipponica si ritrova intanto con una gatta da pelare di non poco conto, relativa all’annosa problematica del drifting dei Joy-Con, finita ora tra le mani della Commissione Europea.