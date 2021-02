Switch Pro, Nintendo lascia la porta aperta per un annuncio nel 2021

Switch Pro potrebbe essere più vicina, almeno stando all’apertura di Nintendo nel corso dell’ultimo resoconto per la chiusura del trimestre fiscale di stamattina.

Come riferisce Takashi Mochizuki del Wall Street Journal, il presidente Shuntaro Furukawa ha utilizzato delle espressioni che lasciano intendere come la Grande N sia impegnata nella progettazione di un annuncio per il terzo modello della sua console ibrida, e che quest’annuncio potrebbe arrivare a stretto giro.

Mochizuki afferma che Nintendo ha spiegato di avere abbastanza componenti per produrre e vendere Switch attualmente, per cui non dovrebbero esserci grossi problemi di reperibilità.

Tuttavia, la domanda più forte del previsto potrebbe rendere alcune versioni più difficili da trovare di altre in Giappone.

Q: new model this year?

A: not planning to make an annoucement anytime soon as we have Mario ver in Feb, MH ver in Mar.

Hint: Nintendo chief last year said not planning to release new model in 2020. Today's was just "not anytime soon." So, that means…?https://t.co/MQkwskXYrn

