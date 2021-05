Switch Pro imminente? Nuovo report svela le manovre di Nintendo

Nintendo ha rifiutato di commentare un report di Nikkei che la vorrebbe in procinto di aumentare la produzione di Nintendo Switch e prossima al lancio di un nuovo modello della console ibrida, la cosiddetta Switch Pro.

Nel mentre, New Pokémon Snap, successore del titolo originariamente apparso su Nintendo 64 nel 1999, è appena uscito, placando la fame di tutti i fan della serie in attesa di Pokémon Legends Arceus.

La console ibrida della grande N ha fatto il suo esordio nel marzo 2017 ed è ormai prossima ai 20 milioni di unità vendute in Giappone. Secondo le proiezioni, entro novembre potrebbe superare i numeri di PlayStation 2 nel territorio domestico per base installata.

Nelle scorse settimane, qualche sospetto si era insinuato nella community in relazione a un nuovo modello: nel nuovo update di Nintendo Switch è stata inclusa un’opzione per un aggiornamento della dock, eventualità che ha lasciato fantasticare i fan sull’arrivo di una fantomatica Nintendo Switch Pro.

Adesso, sulle pagine di VGC, leggiamo che il platform owner giapponese (secondo Nikkei) avrebbe chiesto ai suoi partner di aumentare la produzione della console fino a raggiungere i 30 milioni di unità entro il 31 marzo 2022, termine dell’anno fiscale attualmente in corso, e sarebbe intenzionato a lanciare a breve un nuovo modello.

Si tratterebbe del più alto numero di unità prodotte ad oggi e di un aumento produttivo senza precedenti per una console nel corso del suo quinto anno di vita (se si considera la scadenza a Marzo 2022).

Nei primi nove mesi dello scorso anno fiscale, Nintendo Switch ha venduto circa 24 milioni di unità. Si tratta di un aumento di un terzo sulla performance annuale per la console che ha ospitato The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Il report fornito da Nikkei, incentrato sull’aumento della produzione e sulla possibilità di vedere una nuova versione della console, recita come segue:

«Diversi fattori dimostrano che l’azienda sta considerando di aumentare la produzione di Nintendo Switch. Nintendo sarebbe inoltre in procinto di lanciare un nuovo modello con una migliore qualità dell’immagine che andrebbe a rappresentare la prima, nuova versione dopo Nintendo Switch Lite.

Un portavoce ha immediatamente commentato la notizia, dichiarando che «la compagnia non si esprime sulla produzione né su un nuovo modello dalle prestazioni maggiori».

Stando alle voci che circolano già da qualche tempo, sembra che Nintendo Switch Pro dovrebbe avere uno schermo di qualità superiore e sfrutterebbe la tecnologia DLSS di Nvidia per ottenere un upscaling in 4K.

Il mese scorso, un insider si era pronunciato in merito, parlando dell’eventualità che la nuova console riesca a migliorare anche i giochi vecchi con l’ausilio di un nuovo modello di dock.

Nintendo ha inoltre lanciato una nuova colorazione blu per la sua Nintendo Switch Lite, che va ad aggiungersi a quelle già disponibili.