Nintendo Switch Pro migliorerà i giochi vecchi? Le parole dell’insider

Continuano a farsi sempre più insistenti i rumor che ci rivelano le caratteristiche della misteriosa Nintendo Switch Pro, la nuova versione della console ibrida prodotta dalla casa di Kyoto.

L’ultimo report, molto affidabile, ci aveva segnalato che questa nuova console dovrebbe sfruttare la tecnologia DLSS di Nvidia per consentire l’upscaling in 4K dei giochi sulla TV.

Non era però chiaro dal rapporto se questa modifica avrebbe coinvolto solo i giochi nuovi o anche quelli usciti in precedenza.

Come riportato da Wccftech, l’insider NateDrake, che per primo aveva svelato l’utilizzo del DLSS su Switch Pro, ha oggi fornito maggiori dettagli su come dovrebbe venire implementata la tecnologia, come al solito sul forum videoludico ResetEra.

L'insider NateDrake svela nuovi dettagli sul DLSS di Nintendo Switch Pro.

In particolare, ha confermato che queste caratteristiche dovrebbero permettere una maggiore risoluzione e fps su tutti i giochi disponibili su Nintendo Switch, ma ovviamente il tutto dipenderà da come sarà strutturato il codice di gioco.

A chi gli chiedeva se il DLSS fosse disponibile solo in modalità TV, ha detto di non sapere con certezza se sarà attivo in portatile ma che sicuramente la feature potrà essere sfruttata con la dock.

Ricordiamo inoltre che report di Bloomberg inoltre suggeriva che l’upgrade di Nintendo Switch verrebbe annunciato nel corso dell’anno per poi uscire a fine 2021.

NateDrake ha confermato che il piano della compagnia sarebbe appunto quella di svelare ufficialmente e lanciare la console quest’anno, ma che probabilmente alla fine si sarà costretti ad un rinvio al prossimo anno, anche se ovviamente si tratta solo di una sua teoria.

Dato che ancora stiamo aspettando un annuncio ufficiale da parte di Nintendo per la nuova console, vi ricordiamo che per il momento si tratta unicamente di rumor da prendere con le dovute precauzioni.

L’insider in passato aveva affermato che sarebbero arrivati anche titoli esclusivi, in maniera simile a quanto avvenuto in passato con New Nintendo 3DS: ovviamente anche in questo caso stiamo attendendo le dovute conferme.