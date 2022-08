Multiversus | Guida

Multiversus è senza dubbio alcuno una delle grandi sorprese di questo 2022. Il videogioco picchiaduro firmato da Player First Games e pubblicato da Warner Bros. era nato con addosso l’etichetta di “clone” di Super Smash Bros., ma è riuscito rapidamente a conquistarsi una fetta di giocatori davvero da record: è ora uno dei tormentoni e la sua community è così ampia che i feedback in cui gli sviluppatori speravano, lanciandolo in open beta, non sono di certo mancati – permettendo anzi di apportare migliorie al bilanciamento del roster.

La formula e i protagonisti, dopotutto, sono quelli che funzionano: un platform brawler che mette insieme un roster ricchissimo, dove sono presenti tanti eroi provenienti dagli universi di Warner. Si va, così, da Batman e Wonder Woman ad Arya Stark e Bugs Bunny, passando per Adventure Time e perfino LeBron James nella sua versione da SpaceJam.

Tutti sono pronti a sfidarsi all’interno delle sue colorate arene, ciascuno con delle mosse e dei punti di forza ben distinti, che rendono la scoperta e l’ottenimento di nuovi lottatori particolarmente intrigante.

Multiversus è disponibile su PC e console

Considerando che il gioco, al di là del suo aspetto così adorabile, propone in realtà un sistema di combattimento articolato e dei personaggi ben differenziati tra loro, abbiamo deciso di realizzare delle precise guide che vi aiutano a orientarvi in Multiversus. Vediamo quindi insieme alcune importanti informazioni, come i personaggi più forti, come funziona lo sblocco e come è possibile ottenere la valuta in-game.

Multiversus è disponibile in open beta ed è possibile giocare gratis su PC, PlayStation e console Xbox. Se volete approfondire la conoscenza con il gioco, potete trovare l’approfondimento a cura del nostro Francesco Corica, che si è confrontato con l’ambizioso titolo di Warner.

Di seguito, invece, vedete tutte le nostre guide.

Guide a Multiversus