Quali personaggi sono gratis in MultiVersus?

La grande forza di MultiVersus, che ha permesso a questo gioco di imporsi rapidamente su milioni di console e PC, è sicuramente il suo lancio sotto forma di free-to-play: la produzione di Player First Games e Warner Bros è infatti giocabile totalmente gratis.

Questo non significa però che si potrà accedere fin da subito a tutti i personaggi: i giocatori dovranno infatti completare diversi match, o effettuare un esborso economico, per poter sbloccare nuovi personaggi. Un procedimento dunque simile a quanto già affrontato da Street Fighter V (trovate la Champion Edition su Amazon), con il vantaggio di poter iniziare senza spendere un centesimo.

Ma quali sono i personaggi disponibili gratis in MultiVersus fin da subito? In questa guida cercheremo di fare chiarezza su come funziona il roster e la sua relativa rotazione gratuita.

Quali sono i combattenti gratis in MultiVersus?

Attualmente esiste soltanto un personaggio gratuito che fin dal primo avvio del gioco può essere vostro per sempre: si tratta di Wonder Woman, appartenente alla classe Tank. L’eroina dell’universo DC Comics sarà infatti sbloccata automaticamente dopo aver completato il tutorial iniziale, che durerà soltanto pochi minuti.

Per poter familiarizzare meglio con il roster, MultiVersus propone una rotazione gratuita con 4 personaggi, che durerà all’incirca due settimane. Significa che, almeno inizialmente, potrete partire sempre con almeno 5 combattenti.

È importante però specificare che non si tratta di regali permanenti: se vorrete continuare a utilizzarli anche dopo il termine della prova, dovrete necessariamente investire la giusta quantità di monete d’oro o Gleamium.

Se volete però divertirvi insieme ai vostri amici sulla stessa console, abbiamo un’ottima notizia per voi: le partite in locale vi permetteranno di accedere automaticamente al roster completo, senza alcun acquisto. Si tratta infatti di una funzionalità introdotta per facilitare l’organizzazione di tornei competitivi, ma che può essere utilizzata semplicemente per divertirvi.

Nel caso foste invece indecisi su quale personaggio sbloccare per primo, la stessa identica funzionalità è stata introdotta anche per il Laboratorio: potrete provare gratuitamente tutti gli eroi del gioco e i loro set di mosse, così da poter capire immediatamente su un combattente può fare o meno al caso vostro.