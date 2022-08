Quando avvierete le vostre prime partite su MultiVersus, scoprirete fin da subito che non tutti i personaggi sono disponibili fin da subito: la maggior parte del roster andrà infatti sbloccato.

Sebbene il titolo offra infatti l’opzione di utilizzare Gleamium, la valuta premium che è possibile ottenere soltanto con microtransazioni, tutti i personaggi potranno essere sbloccati in tempi rapidi senza dover spendere nemmeno un centesimo grazie alle monete d’oro: non sarà dunque necessario acquistare alcun season pass, a differenza di altri giochi appartenenti al genere come il recente Guilty Gear Strive (che trovate in sconto su Amazon).

Se siete dunque curiosi di scoprirne di più, o se semplicemente vi serve aiuto per capire come poter sbloccare il vostro combattente preferito, in questa guida vi spiegheremo come sbloccare nuovi personaggi gratis in MultiVersus.

Quanto costano i personaggi in MultiVersus?

Prima di spiegarvi nel dettaglio come sbloccare i personaggi, è importante fare una precisazione: la quantità di monete d’oro necessaria per aggiungere un combattente al vostro arsenale non sarà sempre uguale.

Tutti i personaggi sono infatti divisi in tre categorie distinte, che andranno a influenzare anche il loro costo finale: i personaggi «standard», ovvero senza alcuna dicitura particolare, vi costeranno circa 2000 monete d’oro; i personaggi di tipo «consigliato», più facili da apprendere, saranno più economici e richiederanno 1500 monete d’oro; infine, i personaggi di tipo «esperto», che includono moveset diversi dal solito e possono risultare problematici per un giocatore alle prime armi, vi costeranno ben 3000 monete d’oro.

Tenere a mente questa differenza è fondamentale per capire quanti soldi virtuali vorrete risparmiare e su quali combattenti vorrete riservare le vostre attenzioni principali.

Come si sbloccano i personaggi in MultiVersus?

Sbloccare un nuovo personaggio è un’operazione molto semplice: non dovrete fare altro che dirigervi sul lato sinistro dello schermo e fare clic sul pulsante «Collezione»: scorrete il cursore sul combattente che intendete aggiungere al vostro roster e selezionatelo.

Se non l’avete ancora acquistato, sullo schermo vi apparirà una schermata di conferma che vi indicherà il costo in monete o Gleamium: a questo punto, non vi resta che completare semplicemente l’operazione e spendere le vostre monete.

In alternativa, potrete scegliere di avviare un match ed effettuare la stessa identica operazione direttamente dal roster di gioco: selezionate un combattente non sbloccato, indicato appositamente da un lucchetto, e spendete la giusta quantità di monete d’oro per ottenerlo gratis.