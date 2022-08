Come ottenere monete d’oro rapidamente in MultiVersus

Le monete d’oro sono una valuta di fondamentale importanza in MultiVersus: si tratta infatti dell’unico strumento a disposizione degli utenti, ottenibile senza alcuna microtransazione, che permetta di sbloccare nuovi contenuti.

A differenza del suo principale rivale presente in commercio, ovvero Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate in offerta su Amazon), o di altri picchiaduro più tradizionali, il titolo non solo è disponibile gratis, ma consente di poter utilizzare tutti i personaggi attualmente presenti e in arrivo, senza ulteriori spese aggiuntive.

L’unico sacrificio necessario sarà quello di spendere le apposite monetine, utilizzabili anche per altri bonus come vantaggi equipaggiabili o, raramente, per elementi cosmetici: scopriamo dunque insieme quali sono i migliori trucchi per ottenere rapidamente monete d’oro in MultiVersus.

Come guadagnare monete d’oro velocemente in MultiVersus

Raccogliere tante monete d’oro è fondamentale non solo per poter sbloccare i vostri primi personaggi, ma anche per prepararvi a riscattare immediatamente nuovi arrivi che vorreste aggiungere al vostro roster. Tuttavia, guadagnare questa preziosa valuta potrebbe rivelarsi una procedura particolarmente lenta, in quanto MultiVersus non è studiato per consentire di poter ottenere fin da subito l’accesso a tutti i contenuti.

Tenendo dunque a mente che servirà necessariamente tanto tempo libero a disposizione per ottenere i migliori risultati, esistono alcuni trucchi che vi permetteranno di rendere il farming molto più rapido: di seguito vi spiegheremo dunque come diventare ricchi in pochissimi istanti.

Completate le missioni iniziali

Questo piccolo trucco funzionerà soltanto per chi ha appena iniziato la propria avventura in MultiVersus, ma consentirà di ottenere un boost importante per sbloccare fin da subito il vostro personaggio preferito: il platform fighter vi chiederà di sbloccare alcune semplici missioni iniziali che vi ricompenseranno con una cifra vicina alle 2000 monete d’oro. Una cifra che vi permetterà di riscattare la maggior parte dei personaggi presenti sul roster, a meno che non appartengano alla categoria «Esperto» e un ottimo punto di partenza per le vostre imprese.

Sfortunatamente, le missioni non saranno più disponibili dopo averle affrontate per la prima volta, venendo sostituite da ulteriori quests che permetteranno di avanzare più velocemente nel pass battaglia: riflettete dunque accuratamente su come spendere le vostre prime risorse economiche.

Vincete una partita al giorno

Un utile bonus per incentivare i giocatori a collegarsi ogni giorno, a prescindere dal livello di abilità, è sicuramente la possibilità di ottenere un notevole boost in seguito alla vostra prima vittoria dopo ogni reset. Se vi collegherete a MultiVersus per la prima volta in un nuovo giorno, avrete infatti la possibilità di guadagnare ben 100 monete d’oro dopo il vostro primo incontro.

Se troverete dunque il tempo di condurre almeno un incontro al giorno, ben presto sarete in grado di accumulare una quantità di monete tali da poter sbloccare tanti nuovi contenuti. Nel caso foste preoccupati di non riuscire a ottenere una vittoria in breve tempo contro avversari in carne ed ossa, niente panico: questo trucco funzionerà anche nelle partite contro i bot, a patto di accedere all’apposita opzione tramite matchmaking e non creando una partita personalizzata.

Arrivate al livello 5 con tutti i personaggi

Ogni personaggio giocabile di MultiVersus possiede diversi vantaggi sbloccabili per ognuno dei primi 15 livelli disponibili, ma quello che vi interesserà maggiormente per il farming è sicuramente la quinta tier. Tutti i combattenti vi permetteranno infatti di sbloccare automaticamente 100 monete d’oro al livello 5, il che rappresenta un ottimo incentivo per poter sperimentare anche con personaggi che non sono nelle vostre corde.

Vi ricordiamo che potete livellare non soltanto personaggi che avete già acquistato o sbloccato, come Wonder Woman, ma anche tutti i combattenti offerti nelle rotazioni gratuite: non lasciatevi dunque sfuggire l’occasione di guadagnare costantemente preziosissime monete dopo i diversi reset.

Sbloccate nuovi livelli per il profilo e nel Battle Pass

Dopo aver giocato un adeguato numero di incontri, sarete in grado di guadagnare esperienza non solo per il vostro combattente, ma anche per il profilo personale: per ogni volta che avanzerete alla tier successiva otterrete in automatico ben 100 monete d’oro. Anche in questo caso, si tratta di un premio molto importante pensato per tutti i giocatori che intendono spendere grandi quantità di tempo prezioso all’interno dei match online.

Tenete d’occhio anche il Battle Pass: la versione gratuita potrebbe infatti includere la possibilità di sbloccare automaticamente monete d’oro dopo un determinato livello. Assicuratevi di collezionare abbastanza punti prima della scadenza, completando anche le missioni giornaliere e stagionali, per poter ottenere l’obiettivo desiderato e accelerare l’unlock di contenuti aggiuntivi.

Giocate in gruppo con amici

Il picchiaduro di Player First Games può essere giocato in solitaria e in match 1vs1, ma si tratta di una produzione le cui meccaniche di gioco si sposano perfettamente con uno stile 2vs2. Di conseguenza, gli sviluppatori hanno pensato a un interessante incentivo per convincervi a radunare i vostri amici per divertirvi in gruppo.

Se sceglierete infatti di giocare invitando un amico nel vostro party, MultiVersus ricompenserà entrambi con il 30% di monete d’oro in più dopo ogni incontro. Considerando che potrete guadagnare monete anche in caso di sconfitta, si tratta indubbiamente del metodo più consistente e a lungo termine per accelerare il farming. Qualora foste a corto di amici disposti ad unirsi a voi, potrete contare anche sui compagni di squadra conosciuti online: al termine di ogni set da 3 partite avrete infatti la possibilità di rimanere in team con il vostro alleato nelle partite successive. Se anche il vostro nuovo amico dovesse accettare, potrete continuare a giocare in gruppo e approfittare di questo utilissimo bonus.

Guadagnatevi i toast di amici e avversari

I toast sono un’altra valuta secondaria presente in MultiVersus, ma che possiede semplicemente la funzione di ricompensare chi vi ha fatto divertire: ogni pane tostato che sceglierete di assegnare a un alleato, o avversario, affrontato in battaglia gli permetterà di ottenere in automatico 20 monete d’oro aggiuntive. Naturalmente, è valido anche il processo inverso: se doveste essere “tostati”, allora potrete guadagnare in fretta un bonus d’oro molto prezioso.

Riceverete automaticamente 5 toast gratuiti in seguito a un login giornaliero, ma potreste ottenerne altri aggiuntivi dopo aver livellato un combattente o grazie al Battle Pass. Se seguirete il nostro precedente consiglio e vi accorderete insieme a un amico, potreste dunque scambiarvi toast a vicenda e guadagnare entrambi ancora più monete d’oro rispetto al solito. Sconsigliamo però di acquistarne di nuovi dopo averli esauriti: 10 toast vi costeranno infatti 350 monete d’oro, che però vi permetteranno di regalarne “solo” 200: a meno che non vi sentiate particolarmente generosi, il nostro suggerimento è quello di conservare la vostra valuta più preziosa per contenuti molto più utili.

Come avete potuto vedere voi stessi, ci sono tantissimi trucchi a vostra disposizione per poter accumulare una piccola fortuna in breve tempo. Sarà però necessaria la giusta organizzazione e tanta pazienza, oltre naturalmente alla voglia di divertirsi con numerosi incontri.

Riflettete accuratamente su quante monete d’oro volete investire e cosa volete sbloccare, poi entrate nel Multiverso e mostrate a tutto il mondo cosa vuol dire essere davvero ricchi.