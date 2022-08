MultiVersus: i migliori personaggi

MultiVersus è ormai riuscito a imporsi sulla scena dei picchiaduro competitivi, conquistando il pubblico più casual e interessato a vedere un folle crossover di personaggi carismatici, ma anche quello dei giocatori professionisti grazie a meccaniche ben studiate che consentono partite adrenaliniche e coinvolgenti.

Il nuovo platform fighter di Player First Games e Warner Bros propone infatti un gameplay dinamico e rapido, dove è importante riuscire ad analizzare il terreno di scontro e adattarsi al meglio per sfruttare le risorse dei propri combattenti.

Considerando il gameplay estremamente particolare e simile a prodotti come Super Smash Bros. Ultimate (che trovate in sconto su Amazon), con un roster in completa espansione, ci sono però alcuni combattenti in particolare che riescono ad avere qualche vantaggio rispetto al resto del cast. Cerchiamo dunque di scoprire insieme quali sono i migliori personaggi di MultiVersus.

Quali sono le classi in MultiVersus?

Prima di iniziare la nostra personalissima analisi, è importante iniziare spiegandovi più da vicino quali sono le classi di MultiVersus e in cosa consistono le loro differenze. Gli sviluppatori si sono infatti lasciati ispirare da terminologie tipiche dei giochi di ruolo per suddividere i combattenti in diverse categorie, ognuna delle quali ha diversi punti di forza e possibili debolezze.

I personaggi di questo nuovo platform fighter potranno dunque essere assegnati a una tra cinque categorie, che vi spiegheremo nel dettaglio qui di seguito:

Picchiatore: Si tratta della classica classe “standard” del gioco: i picchiatori sono infatti combattenti perfettamente bilanciati, in grado di infliggere una buona dose di colpi ma anche di incassarne altrettanti adeguatamente. Si tratta sicuramente di una delle classi ideali per iniziare a giocare, ma che grazie al suo bilanciamento non deve mai essere sottovalutata.

Le classi non sono dunque semplicemente una feature secondaria, ma un vero e proprio indicatore in grado di suggerire quale tipo di moveset potremo aspettarci dal nostro personaggio: scegliete dunque il vostro eroe in base al vostro stile di gioco preferito, o adattatevi di conseguenza.

Quali sono i migliori personaggi e i più forti in MultiVersus?

Ora che sappiamo nel dettaglio come funzionano tutte le classi del gioco, è arrivato il momento di scoprire quali sono i personaggi più forti di MultiVersus, almeno per quanto riguarda lo stato attuale del gioco. Trattandosi infatti di un picchiaduro in costante aggiornamento con nuove patch di bilanciamento e personaggi, gli equilibri potrebbero cambiare in qualunque istante.

Dopo aver provato approfonditamente il gioco e dopo aver analizzato anche i primi tornei ufficiali, abbiamo deciso di segnalarvi il miglior personaggio per ogni classe: questo naturalmente non significa che gli altri combattenti siano deboli o inutilizzabili, ma che i seguenti eroi possiedono semplicemente qualche piccolo vantaggio in più che renderà le loro vittorie più probabili.

Batman — Picchiatore

Non è sorprendente apprendere che il Cavaliere Oscuro sia diventato in tempi rapidi uno dei personaggi più popolari di MultiVersus, ma per i fan è stata una piacevole sorpresa scoprire le grandi abilità di Batman: si tratta infatti di uno dei pochi combattenti in grado di avere la meglio da qualunque distanza. Grazie a una serie di combo ravvicinate e ai suoi fondamentali gadget, come batarang e bombe, l’Uomo Pipistrello è infatti in grado di avere sempre la meglio in qualunque situazione.

Il suo kit è completato poi dal suo celebre bat-rampino a lunga gittata, per agganciare gli avversari e spostarsi velocemente sul terreno di gioco: fate però attenzione a non abusarne per non rischiare di ritrovarvi voi stessi fuori dal ring per errore. Per riuscire a sconfiggerlo, costringetelo ad avvicinarsi e utilizzate i vostri attacchi più rapidi per prendere il controllo dello scontro.

Superman — Tank

Dopo aver elogiato il Cavaliere Oscuro è arrivato il momento di passare a un altro celebre eroe di casa DC Comics: Superman possiede infatti abilità in grado di renderlo una minaccia in qualunque posizione, prediligendo però in particolar modo la mobilità aerea.

Molti dei suoi attacchi possiedono infatti un effetto armatura in grado di farlo resistere ai colpi dei suoi avversari, rendendo così difficile interrompere le sue combo: grazie alle sue mosse speciali aeree potrà inoltre afferrare i nemici vicino ai lati del ring, permettendogli di ottenere punti con estrema facilità. I suoi punti deboli sono indubbiamente la velocità e la scarsa varietà di attacchi: se volete sperare di sopravvivere, dovrete adattarvi in fretta e cercare di rendervi imprevedibili.

Finn — Assassino

Abbiamo già sottolineato quanto possa rivelarsi pericoloso utilizzare un assassino, ma chi non sembra aver risentito in alcun modo di questo bilanciamento è Finn l’Umano, protagonista di Adventure Time. La sua fragilità è infatti compensata più che adeguatamente da un set di mosse incredibilmente rapido e con hitbox molto ampie, che lo rendono un avversario molto difficile da affrontare.

Inoltre, dopo aver raccolto abbastanza monete in battaglia, può decidere di accelerare tutti gli attacchi della squadra o aumentare la propria armatura, diventando ancora più difficile da lanciare fuori. Come se non bastasse, la sua mossa speciale in alto gli permette di roteare per un lungo periodo di tempo, lanciando facilmente fuori i propri nemici anche a basse percentuali. Per poter vincere contro questo avversario cercate di affidarvi il più possibile a trappole e attacchi a distanza, oltre a poter sfruttare il più possibile ogni suo possibile errore.

Bugs Bunny — Mago

Pur essendoci attualmente solo due maghi in MultiVersus, non abbiamo alcun dubbio nel sostenere che Bugs Bunny non solo è il personaggio più forte appartenente a questa categoria, ma con molta probabilità è perfino il combattente più letale di tutto il gioco. Il suo gameplay sembra uscito fuori da uno dei suoi celebri cartoni animati: il celebre coniglio potrà infatti evocare a proprio piacimento enormi razzi, casseforti e perfino paralizzare o rallentare i propri nemici con baci e torte alla crema.

Come se tutto ciò non bastasse, Bugs Bunny possiede un potenziale offensivo pari a quello dei picchiatori: utilizzando mazze e martelli può infatti infliggere danni e KO perfino a breve distanza, rendendolo un avversario estremamente difficile da affrontare. Se doveste affrontarlo, mantenete sempre alta la pressione e non fatevi mai cogliere impreparati, altrimenti andrete fuori dal ring più velocemente di quanto possiate provare a dire «Che succede amico?».

Velma — Guaritore

La celebre investigatrice proveniente da Scooby Doo ha dimostrato di non essere soltanto in grado di risolvere bizzarri misteri, ma anche di essere in grado di badare a sé stessa sul campo di battaglia di MultiVersus. Velma è infatti in grado di utilizzare a proprio vantaggio molteplici attacchi a distanza e potenziare i propri alleati, accelerando il tempo di ricarica delle mosse speciali e contribuendo a realizzare combo con le sue mosse rapide e abilità speciali, come l’abilità di rendere ghiacciata una parte del terreno.

Può anche distrarre i propri nemici chiamando la polizia per far rinchiudere uno dei suoi avversari, consentendo così alla propria squadra di poter respirare e riorganizzarsi. Tuttavia, molte delle sue mosse richiedono il giusto tempo di ricarica: se Velma dovesse crearvi difficoltà, cercate di avvicinarvi a lei il più possibile, non lasciatevi prendere dai suoi attacchi e impeditele di fuggire.

Ci auguriamo che la nostra selezione vi abbia aiutato a scoprire con quale personaggio è meglio iniziare la vostra avventura nel multiverso: naturalmente ci teniamo a sottolineare che ciò che conta davvero non è l’effettivo potenziale dei combattenti, ma la vostra abilità nel saperli usare.

Di conseguenza, non abbiate paura di sperimentare e uscire fuori dagli schemi: potreste anche contribuire a cambiare la percezione della community nei confronti di parte del roster. Detto questo, non possiamo fare altro che augurarvi buona fortuna e buon divertimento!