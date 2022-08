MultiVersus non si ferma più: battuto un nuovo record in meno di un mese

Ormai è possibile affermarlo senza temere possibili smentite: MultiVersus ha ufficialmente conquistato il pubblico ed è un incredibile successo, anche senza essere ancora ufficialmente uscito dalla sua fase beta.

Il rivale free-to-play di Super Smash Bros. Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) continua infatti a essere scaricato e giocato su tutte le console e piattaforme da tantissimi utenti, con una crescita che sembra ormai essere inarrestabile.

Proprio pochi giorni fa vi avevamo svelato che MultiVersus è riuscito a diventare perfino il titolo più giocato su Steam Deck, battendo perfino colossi come Elden Ring e GTA V.

Un’ulteriore conferma dell’incredibile successo del platform fighter di Player First Games e Warner Bros. arriva in queste ore tramite tracker.gg, che svela come il picchiaduro crossover abbia ormai superato ben 10 milioni di utenti tra tutte le piattaforme in meno di un mese dall’uscita della beta (via TrueAchievements).

Ricordiamo infatti che, tecnicamente parlando, la versione completa di MultiVersus non è ancora disponibile: il gioco è infatti rimasto in fase beta, dopo che la Stagione 1 è stata improvvisamente rinviata.

Il futuro di questo picchiaduro sembra dunque essere più roseo che mai: naturalmente la natura free-to-play del titolo incentiva gli utenti al download, anche per provare il gioco una sola volta, ma considerando che il progetto è nato come una vera scommessa si tratta di numeri, fino a poche settimane fa, davvero impensabili.

Adesso gli sviluppatori dovranno lavorare duramente per fare in modo che questa playerbase così ricca possa rimanere interessata alle battaglie crossover ancora a lungo, prestando sempre attenzione ai feedback e preparandosi ad uscire dalla fase beta il prima possibile.

Non resta dunque che attendere fiduciosi l’arrivo della Stagione 1, la cui data di lancio non è ancora stata ufficialmente svelata ma che vi ricordiamo introdurrà Rick Sanchez e Morty Smith come personaggi giocabili.

Inoltre, la prima stagione del platform fighter introdurrà tante novità particolarmente attese, ma che non saranno le uniche feature disponibili: gli sviluppatori hanno infatti svelato che il gameplay sarà presto rivoluzionato per diventare meno frustrante.