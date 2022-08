MultiVersus è il nuovo platform fighter che ha già conquistato una fetta estremamente importante di pubblico: il picchiaduro crossover di Player First Games e Warner Bros propone infatti un roster ricco di personaggi, adatto sia ai fan moderni che ai giocatori più nostalgici.

Ma uno degli aspetti fondamentali che permettono a questa grande produzione di distinguersi dalla massa e da altri concorrenti, come Super Smash Bros. Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) è soprattutto il suo prezzo, o per meglio dire la sua assenza: si tratta infatti di un titolo free-to-play, che non ha bisogno di alcun acquisto per poter essere apprezzato.

Se siete dunque curiosi di buttarvi anche voi in questo folle multiverso, scopriamo insieme come scaricare MultiVersus gratuitamente sul vostro PC o sulla vostra piattaforma di gioco preferita.

Come scaricare MultiVersus gratis

Come accennavamo in apertura, non è assolutamente necessario effettuare alcun acquisto per poter scaricare il gioco: MultiVersus è, e resterà per sempre, un gioco gratuito con semplici microtransazioni.

Queste vi permetteranno di sbloccare diversi contenuti cosmetici o, in alternativa, accelerare l’unlock dei diversi personaggi proposti, ma non saranno mai necessarie per poter accedere al gioco in sé: tutti i combattenti potranno infatti essere sbloccati senza spendere un centesimo.

Per poter scaricare MultiVersus gratuitamente, non dovrete fare altro che dirigervi allo store ufficiale della vostra piattaforma preferita: attualmente il gioco è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Epic Games Store.

Al fine di facilitare le vostre operazioni, di seguito vi proporremo anche i link diretti alle pagine ufficiali: non dovrete fare altro che fare clic sulla vostra versione preferita ed effettuare il login con il vostro account.

L’unica altra operazione aggiuntiva, necessaria per entrare nel Multiverso, sarà quella di creare un account Warner Bros dedicato: si tratta di un’operazione di pochi secondi che sarà guidata direttamente dal gioco stesso.

Non preoccupatevi se i vostri amici preferiscono giocare su una piattaforma diversa dalla vostra, perché MultiVersus supporta pienamente il cross-play: scegliete la console o lo store online che preferite e divertitevi!