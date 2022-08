Come dare un Toast in MultiVersus

MultiVersus invita sempre i suoi utenti a fare non solo del proprio meglio, ma anche divertirsi e mostrare ai propri alleati e avversari la giusta dose di sportività. Nei giochi multiplayer la community è infatti abituata a fare i complimenti per le belle partite: nel platform fighter di Player First Games e Warner Bros, non essendoci alcuna chat testuale integrata, ciò avviene in modo decisamente diverso.

Esiste infatti una valuta ben diversa dalle consuete monete d’oro e i Gleamium, che serve appositamente per queste occasioni: stiamo parlando dei Toast, che possono essere assegnati a tutti i giocatori subito dopo aver terminato un incontro.

Ma cosa sono esattamente i Toast e come si assegnano all’interno di MultiVersus? In questa guida cercheremo di fare definitivamente chiarezza su questa interessante feature.

Cosa sono i Toast in MultiVersus?

Come accennavamo in apertura, i Toast servono a porgere il proprio rispetto nei confronti di un altro giocatore, ma possiedono una funzione nascosta che è in grado di facilitare i suoi progressi.

Ogni toast assegnato viene infatti convertito automaticamente in una “mancia” di 20 monete d’oro al giocatore che lo riceve: considerando che l’oro è una valuta estremamente importante per sbloccare personaggi e altri contenuti, si tratta di un bonus che sarà sempre gradito dagli utenti.

Tuttavia, si tratta di una risorsa particolarmente limitata: effettuando il login per la prima volta durante una nuova giornata riceverete in automatico 5 toast gratis, ma per riceverne altri gratuitamente sarà necessario rispettare alcuni requisiti, come livellare i vostri combattenti o avanzare di livello nel Pass battaglia. Spesso vengono infatti inclusi altri pani tostati non solo nella versione gratuita, ma anche in quella premium acquistabile con i Gleamium (potete acquistarli anche con gift card che trovate su Amazon)

Alternativamente, sarete in grado di acquistare 10 toast per 350 monete d’oro, ma sconsigliamo di effettuare tale operazione a meno che non vi sentiate particolarmente generosi. 10 toast corrispondono infatti a una “mancia” di 200 monete: questo significa che, anche dando per scontato che tutti i giocatori sceglieranno di ricambiare il favore, avrete comunque perso almeno 150 valute preziose.

Come dare un Toast in MultiVersus

Non appena comparirà la schermata finale dei risultati, sopra lo stendardo di ogni giocatore apparirà un semplice pulsante «Dai un Toast»: non dovrete fare altro che scorrere con il vostro cursore e fare un semplice clic per regalare 20 monete d’oro a un giocatore a vostra scelta.

Inoltre, ogni volta che un giocatore sceglierà di assegnarvi a sua volta un Toast, una comoda notifica in alto a destra sullo schermo vi notificherà delle 20 monete d’oro ricevute: se ciò succederà pochi istanti dopo essere già usciti da un match, avrete qualche istante di tempo per dirigervi sulla notifica e ricambiare comodamente il favore.

Sfortunatamente, non esiste un metodo per assegnare questi omaggi fuori dalle partite, salvo la possibilità di ricambiare il favore per pochi istanti. Inoltre, il pulsante scomparirà non appena avrete esaurito tutti i Toast: fate molta attenzione a non sprecarli e assegnateli soltanto quando lo riterrete necessario.

Una buona idea è sicuramente quella di partecipare a battaglie in cooperativa con un vostro amico, scambiandovi toast per facilitare la vostra raccolta d’oro. Oltre, naturalmente, a utilizzarli per quello che è il loro uso primario: dire semplicemente a un avversario che è stato un incontro molto divertente.