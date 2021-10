Quali sono i migliori momenti della saga God of War? Rispondono i giocatori

Con l’uscita imminente di God of War su PC e il sequel God of War Ragnarok alle porte, l’interesse per una delle saghe più rappresentative del marchio PlayStation è più vivo che mai.

Poche ore fa infatti Santa Monica Studio ha chiesto ai fan su Twitter di rispolverare i loro momenti favoriti e più emozionanti legati alla serie nella sua totalità.

Il team ha infatti condiviso un tweet con un video che ritrae Kratos, nell’ultimo episodio della serie, che si riappropria delle storiche lame del caos. Mentre negli altri capitoli della saga hack-and-slash le lame del caos si configurano come l’arma principale di Kratos, in God of War del 2018 queste si rivedono solamente in un secondo momento, certamente anche con l’obiettivo di produrre un inaspettato “effetto wow” nel giocatore appassionato della saga.

What is your favorite 'Oh sh!t moment' from the God of War series? Let us know in the replies! pic.twitter.com/NYX4cHSTuZ — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 22, 2021

Molti momenti condivisi dai fan fanno parte proprio dell’ultima iterazione della saga, che ha saputo rinnovare il franchise senza perdere di vista le sue radici, di certo un’operazione non da poco.

Attenzione: da questo punto seguono spoiler da God of War.

Se non avete completato il gioco, vi raccomandiamo di interrompere la lettura.

Uno dei momenti condivisi dagli appassionati include infatti le già citate lame del caos:

Getting these on the 2018 game 👌 pic.twitter.com/rnWKF0WVFt — Rúben (@DotPone) October 22, 2021

Un altro dei momenti memorabili della saga pare essere anche l’occasione in cui Kratos dà libero sfogo alla sua irruenza e si accanisce contro la testa di Elio in God of War 3. Il Kratos del nuovo corso, però, è più maturo e ragionato nelle azioni, anche grazie alla sua emotività ritrovata grazie alla presenza di suo figlio Atreus.

Then using it as a lantern….lol i love you guys but this new one had fewer ruthless Kratos moments, let ragnarok bring them back please. pic.twitter.com/Xwwyu0cLJ4 — KamabokoGonpaChiro (@MeialuaAMR22) October 22, 2021

Altro elemento indelebile per l’utente Jardani Jovonovich Appreciator è invece il confronto con lo straniero che poi si rivelerà essere il potente dio della mitologia norrena Baldur, il quale nel primo incontro con Kratos utilizza tutta la sua forza bruta per scaraventare il nostro protagonista al di là della sua umile dimora in legno che condivide col figlio.

Had to be the Stanger’s first real punch, I got out of my chair the same time Kratos got lifted lol — Jardani Jovonovich Appreciator (@IGetSugarWalls) October 22, 2021

Citiamo infine il momento preferito di un altro utente che condivide lo stupore che sopraggiunge alla fine del gioco, nel momento in cui l’inquietante figura che si presenta alla casa di Kratos e Atreus svela il suo martello rivelando dunque di essere il dio dei fulmini Thor.

When i saw thor’s hammer it’s 😩😩🤍 — مؤيد. (@mllx_sm) October 22, 2021

Per quanto riguarda l’imminente uscita di God of War su PC, è apparso recentemente un video confronto che analizza la versione PS5 e quella PC.

Inoltre l’avventura PS4 di Sony ha avuto un successo enorme e le sue vendite si attestano su livelli molto alti.

God of War tuttavia è solo una delle esclusive PlayStation ad arrivare su PC, tutte tra l’altro ottenendo ottimi risultati.