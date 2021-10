God of War, meglio su PC o PS5? Spunta il primo video confronto

Appena due giorni fa, Sony ha deciso di sorprendere clamorosamente tutti i suoi appassionati, annunciando che God of War sarebbe uscito su PC con tante nuove feature a livello grafico.

In pochissimo tempo, la notizia si è sparsa a macchia d’olio tra la community di PlayStation: del resto non poteva essere altrimenti, dato che l’ultimo capitolo di God of War è diventato uno dei giochi più apprezzati di sempre.

L’annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale di PlayStation, nel quale è stato svelato il primo trailer e la data d’uscita della versione PC, che sarà molto vicina.

Il lancio della versione PC offre dunque la possibilità di godersi l’ultima avventura di Kratos con feature next-gen, tenendo conto del fatto che solo pochi mesi fa era arrivato anche l’update PS5, reputato praticamente perfetto.

La domanda che dunque è balzata in testa a molti appassionati, inevitabilmente, è stato dunque chiedersi quale versione di God of War sia la migliore, così da capire se potesse valere o meno la pena acquistare tale versione.

Al momento è disponibile soltanto un trailer e poche immagini per la versione PC di God of War, ma sono state sufficienti a un utente per metterle a confronto con l’edizione PS5 in un video (via DSOGaming).

Il filmato mette a confronto non soltanto il gameplay di entrambe le edizioni, ma gli screenshot scattati su PC e sulla console next-gen di Sony: potete osservare il video dell’utente Cycu1 di seguito.

Tenendo conto del fatto che i dettagli rivelati per la versione PC non rappresenteranno interamente il prodotto finale, è davvero difficile riuscire a stabilire un vincitore del confronto, dato che entrambe le edizioni hanno i loro punti di forza.

Se da un lato è infatti evidente come l’edizione PC appaia sicuramente più realistica ed in grado di supportare un frame rate superiore, su PS5 gli effetti di luminosità sembrano maggiormente dettagliati.

Dopo aver osservato il filmato, i giocatori sicuramente concorderanno sul fatto che God of War resta un capolavoro a livello tecnico, e non solo, su qualunque piattaforma venga usufruito: i fan di Kratos dovrebbero dunque limitarsi a scegliere dove preferiscono giocare la sua ultima avventura.

Lanciare il titolo su PC ha sicuramente molto senso da un punto di vista strategico, dato che servirà a pubblicizzare maggiormente l’imminente Ragnarok: God of War sulla sola PS4 ha venduto infatti oltre 19 milioni di copie, un numero destinato ad aumentare ulteriormente.

Tuttavia, una buona parte dei fan non ha reagito positivamente alla notizia, in quanto PlayStation perderebbe una «esclusiva», probabilmente perché vogliono più bene alle console che ai videogiochi stessi.

Senza contare che, tra gli utenti scontenti, è necessario aggiungere anche i fan di Bloodborne, che stanno chiedendo da tanto tempo una versione PC e stanno iniziando a spazientirsi.