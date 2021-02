La community dei videogiocatori ha dato vita a dei fenomeni di grandissimo successo, che si sono diffusi tanto tra gli appassionati che amano vivere il videogame controller alla mano, tanto tra coloro che invece preferiscono divertirsi a guardarli su piattaforme come Twitch. L’ultimo di questi fenomeni, che hanno ad esempio premiato e fatto rinascere Among Us, è rappresentato da Rust.

Uscito definitivamente nel 2018, il titolo di Facepunch Studios è un survival disponibile su PC e Mac, in cui siete chiamati a sopravvivere a un ambiente ostile raccogliendo materiali, sfruttando meccaniche di crafting, facendo attenzione a bisogni come la fame e la sete – e, ovviamente, alle bestie più feroci di tutti: gli esseri umani. Essendo il gioco multiplayer, infatti, è possibile che altri giocatori tentino di farvi la festa, motivo per cui dovrete organizzarvi debitamente nel tentativo di sopravvivere.

Se siete stati stregati da questo tipo di meccaniche, sappiate che il genere proposto da Rust, quello dei titoli survival che vi fanno ingegnare per sopravvivere tanto contro NPC quanto contro altri giocatori, è in realtà molto diffuso: vediamo, allora, quali sono i migliori giochi simili a Rust a cui potreste dedicarvi, come alternativa.

I migliori giochi simili a Rust

Conan Exiles

Per il barbaro che c’è in voi

Avete mai pensato di vivere un videogioco survival ai tempi di Conan il Barbaro? Ci hanno pensato i ragazzi di Funcom, che hanno dato i natali al peculiare Conan Exiles. Questo titolo di sopravvivenza vi permette di creare e personalizzare fin nei minimi dettagli (credeteci, davvero i minimi) il vostro alter ego virtuale, che si ritroverà a farsi strada nel mondo di Conan. Con una generosa mappa e la possibilità di ottenere risorse da sfruttare nel crafting, i giocatori devono stare attenti a creature di ogni tipo – tra non-morti, draghi e perfino dei simil-dinosauri pronti a fare loro la festa.

» Clicca qui per acquistare Conan Exiles su console

» Clicca qui per acquistare Conan Exiles su Instant Gaming

DayZ

L’apocalisse è qui

Se il mondo post-apocalittico è il vostro pane quotidiano e non vedete l’ora di avere a che fare con orde di non-morti, siamo sicuri che DayZ sia il titolo che soddisferà le vostre fantasie. Uscito nel 2018, il videogame di casa Bohemia Interactive è ambientato in una repubblica post-sovietica in cui gli abitanti si sono tramutati in infetti assetati di sangue e carne umana. Per sfuggirgli dovrete mettere da parte risorse come cibo, acqua e medicine, senza dimenticarvi che gli infetti potrebbero trovarvi e fare di voi un sol boccone.

» Clicca qui per acquistare DayZ

Metal Gear Survive

C’era una volta The Phantom Pain

Dalle ceneri di The Phantom Pain, per la prima volta senza più Hideo Kojima, Konami diede i natali a Metal Gear Survive, un titolo di sopravvivenza ambientato in un mondo parallelo a quello di Big Boss e compagni, in cui dei misteriosi infetti prendono d’assalto i soldati di cui vestirete i panni. Con sistemi di controllo e alcune sensazioni condivisi con Metal Gear Solid V (oltre che un numero non indifferente di asset), il titolo ha elementi da tower defense e vi chiede di organizzarvi con risorse, crafting e cooperativa per riuscire a resistere agli attacchi dei terrificanti infetti.

» Clicca qui per acquistare Metal Gear Survive

Last Oasis

Clan, lotte e costruzioni

Una delle interessanti variazioni alla formula dei videogiochi di sopravvivenza è rappresentata da Last Oasis, titolo di Donkey Crew che, dopo un lancio non dei migliori, ha ritrovato la rotta ed è ora alla sua seconda stagione. In un mondo decadente dove solo i più forti sopravvivono, il titolo vi chiede di divertirvi in un multiplayer online dove dovrete non solo raccogliere e sfruttare risorse (limitate), ma anche unirvi a clan, combattere con le vostre armi, imparare l’arte del commercio, razziare, costruire avamposti stabili o semoventi e, semplicemente, prendere confidenza con quella che è la società dalla fine del mondo in poi.

» Clicca qui per acquistare Last Oasis su Instant Gaming

ARK: Survival Evolved

Dinosauro è bello

Uno dei capisaldi del genere è senza dubbio ARK: Survival Evolved, videogioco di sopravvivenza firmato da Studio Wildcard (che vedrà presto anche un sequel con Vin Diesel). In questo caso le meccaniche da survival si legano a uno scenario isolano, in cui a farla da padroni sono dinosauri e altri animali preistorici poco consoni alla pacifica convivenza con gli esseri umani. Girando liberamente per lo scenario i giocatori possono (da soli o in compagnia) tentare di domare i dinosauri, costruire delle strutture dove stare al sicuro e, ovviamente, formare delle tribù per affrontare l’alto livello di sfida dell’esperienza.

» Clicca qui per acquistare ARK: Survival Evolved