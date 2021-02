Valheim, il gioco fenomeno del momento (a tema vichingo) è da record

I numeri continuano a crescere per il survival sandbox a tema vichingo di Iron Gates, noto con il nome di Valheim.

Dopo aver raggiunto 1 milione di vendite solo la scorsa settimana, e dopo essere orgogliosamente salito in cima alla classifica dei titoli più giocati su Steam nel weekend, il titolo in questione ha ora superato le 2 milioni di vendite (in accesso anticipato) in appena 13 giorni.

Il team di sviluppo ha pubblicato oggi la seguente nota di ringraziamento sulla pagina Steam del gioco (via Twinfinite):

Volevamo iniziare condividendo un gigantesco grazie delle dimensioni di un troll! In soli 13 giorni Valheim è stato acquistato da oltre due milioni di vichinghi e questo fine settimana abbiamo raggiunto un nuovo traguardo di 360.000 giocatori simultanei!

Il messaggio continua: «Dimentica le barche a vela, ora abbiamo battuto un record di oltre 700 anni vantando la più grande popolazione vichinga di tutta la storia umana. Per fare un confronto, il precedente picco dei numeri vichinghi era stato fissato nel 1300 d.C. ed era di circa 500mila.»

Infine: «Tutti in Iron Gate hanno davvero apprezzato tutti i messaggi, l’amore, le domande e i pensieri di tutti voi, quindi continuate a mandarceli! Ancora un grande grazie a tutti voi per averci aiutato a raggiungere questo sorprendente traguardo in meno di due settimane di navigazione verso l’accesso anticipato. Siamo così entusiasti di continuare a lavorare con tutti voi per raggiungere Asgard insieme e presto condivideremo ulteriori informazioni sulle prossime novità.»

Su Steam, Valheim è descritto come un gioco di sopravvivenza ed esplorazione ambientato in un mondo fantastico ispirato alla mitologia norrena e alla cultura vichinga.

L’avventura ha inizio nel centro relativamente tranquillo di Valheim. Più ti allontanerai dal centro, più il mondo si farà impegnativo, ma troverai anche materiali più preziosi per realizzare armi più potenti e armature più resistenti.