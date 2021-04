I migliori gadget a tema Pokémon | Aprile 2021

Pokémon è un brand che ormai è anche francamente difficile da associare solo ai videogiochi. Dalla Pokémon mania degli anni ’90 ad oggi, il mondo dei mostri tascabili di Nintendo e The Pokémon Company ha valicato qualsiasi confine possibile ed immaginabile, diventando di fatto un vero e proprio prodotto della cultura pop contemporanea.

I Poketto Monsuta creati nel 1996 da Satoshi Tajiri sono diventati una vera e propria miniera d’oro per le due aziende, anche e soprattutto per tutto il merchandise ad esso collegato. Al di fuori dei videogiochi e delle carte collezionabili (mercato in questo momento in grande ascesa), il marchio Pokémon è impresso su abbigliamento, prodotti food, statue e memorabilia di ogni tipo, francobolli da collezione, perfino aerei intercontinentali.

Non è facile trovare i migliori gadget a tema Pokémon nel marasma di prodotti che esistono, ma con questa guida vi consigliamo quelli che, secondo noi, sono assolutamente imperdibili!

I migliori gadget a tema Pokémon

Ultra Ball replica

Per i veri allenatori

Non potevamo non cominciare con l’oggetto simbolo di tutto il franchise Pokémon, ovvero la Poké Ball… o Sfera Poké se siete più affezionati alla versione italiana. Ma, per l’allenatore che non deve chiedere mai, potete acquistare la replica di una Ultra Ball.

Questa replica in PVC di grande qualità ed estremamente dettagliata (dimensioni circa 4cm per 7cm) fa parte della Monster Collection, una linea di figure Pokémon creata da Takara Tomy in Giappone. Oltre alla sfera in sé, che già fa bella figura di suo, all’interno troverete una piccola figure di un Pokémon da collezionare. Nel caso siate affezionati ai classici, esiste anche la replica della Poké Ball classica.

» Clicca qui per acquistare Ultra Ball replica

Portafogli bifold Pokémon

Un grande classico per i fan

Un grande classico dei gadget: il portafogli a tema. Poco da dire su questo portafogli bifold Pokémon a tema Poké Ball, se non che è fatto di pelle sintetica, le sue dimensioni sono 17.5 x 11.5 x 2 cm, e che è dotato di molte tasche al suo interno per tenere carte di credito, monete, e magari le vostre carte collezionabili più rare (ma occhio a piegarle!).

Il portafogli richiama all’esterno la grafica della Poké Ball classica, mentre all’interno è più elegantemente in nero con solo il logo Pokémon sul lato destro. Il regalo perfetto per ogni amante dei Pokémon, di ogni età.

» Clicca qui per acquistare Portafogli bifold Pokémon

Mega Construx Mew

Per chi ama costruire

Certo non hanno il fascino immortale dei LEGO, ma i Mega Construx hanno il vantaggio di poter creare delle figure snodabili in modi che i mattoncini danesi non possono raggiungere. Con Mega Construx Mew vi potete costruire il vostro Pokémon leggendario per eccellenza e metterlo a fianco alla vostra scrivania con i suoi dieci centimetri di altezza.

Non vi piace il gattino rosa psichico volante? Potete ripiegare su Charmender, Meowth o il sempreverde Pikachu, anche in versione Jumbo da 30 cm con dettagli estremamente complessi.

» Clicca qui per acquistare Mega Construx Mew

Cover per analogici Poké Ball

Per i migliori videogiochi

Nonostante i videogiochi Pokémon siano, forse, le cose meno vendute a tema di tutto il merchandise, voi siete comunque dei videogiocatori e The Pokémon Company pensa anche a voi. Per questo, se volete evitare che gli analogici del vostro Pro Controller di Nintendo Switch si rovinino, dovrete acquistare le Cover per analogici Poké Ball.

Si tratta, ovviamente, di piccoli rivestimenti in silicone che vanno a coprire gli stick dei vostri controller, sono compatibili anche con i Joy-Con e con qualsiasi altro controller per console. Perfetto per i fan Pokémon, ma anche se volete segretamente convertire altre persone al culto dei mostri tascabili.

» Clicca qui per acquistare Cover per analogici Poké Ball

Set tagliabiscotti Ash, Pikachu e Poké Ball

Per gli appassionati di cucina

Che siate appassionati di cucina, oppure volete fare una sorpresa ai vostri piccoli pargoli appassionati di Pokémon, potete acquistare il Set tagliabiscotti Ash, Pikachu e Poké Ball.

Si tratta di tre formine tagliabiscotti con le sagome dell’allenatore, della creatura, e dell’oggetto più famoso del franchise di Nintendo e The Pokémon Company. Misurano 6 x 10 x 1.50 cm e sono realizzati con stampa 3D in PLA (Plastica Ecologica), un polimero derivato dall’amido di mais. Preparate i vostri biscotti migliori e acchiappateli tutti!

» Clicca qui per acquistare Set tagliabiscotti Ash, Pikachu e Poké Ball

Poké Ball di cristallo

Per gli allenatori che amano il lusso

Se oltre ad essere fan Pokémon vi piacerebbe avere un gadget che possa fare la sua bella figura e non sfigurare anche nelle più classiche delle scrivanie e librerie, o volete fare un regalo inaspettato, la Poké Ball di cristallo luminosa fa al caso vostro.

Si tratta di una piccola Poké Ball in cristallo di alta qualità k9, incisa con il laser 3D, che al suo interno proietta una immagine luminosa che riproduce il vostro Pokémon preferito in vari colori. Perfette come luci decorative, anche in camera da letto come luce di cortesia per i bambini, il regalo di lusso per i Pokémon fan. Ne trovate di vari tipi che contengono al suo interno Pikachu, Squirtle, Mew, Mewtwo, Lugia, Eevee e Charizard.

» Clicca qui per acquistare Poké Ball di cristallo

Statua celebrativa Ash Ketchum

Per i veri fan Pokémon della serie animata

Esistono prodotti che servono a mostrare, ma soprattutto a ricordare, l’affetto che proviamo verso un determinato brand. Uno di questi è sicuramente la Statua celebrativa di Ash Ketchum, ispirata alla serie animata dei Pokémon.

La statua è alta 30cm, costruita in PVC con tanto di base espositiva. Il soggetto è a dir poco clamoroso perché vede Ash Ketchum giocare con un Game Boy (chissà a quale gioco?), circondato dai Pokémon che ha portato con sé nella sua avventura a cartoni ovvero Pikachu, Charmender, Squirtle, Caterpie e Pidgeotto. Una statua che ogni fan dovrebbe avere, o almeno farsi regalare tra i migliori gadget Pokémon in circolazione.

» Clicca qui per acquistare Statua celebrativa Ash Ketchum