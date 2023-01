Marvel’s Avengers, prima della morte c’erano almeno altri due eroi in arrivo

Marvel’s Avengers è la prima vittima illustre del 2023 dei videogiochi, e non sarà certo l’ultima. Così come non erano gli ultimi i personaggi che sarebbero dovuti entrare nel roster.

Il titolo si è schiantato con la dura realtà del mercato.

Una fine che non è andata giù ai fan, che hanno voluto esprimere la propria rabbia per l’abbandono del titolo.

Di certo non possiamo dire che Marvel’s Avengers non abbia provato in tutti i modi a rimanere a galla, anche con una potenziale roadmap di eroi molto interessante.

Fino all’ultimo sono stati inseriti degli eroi, come il Soldato d’Inverno che è stato formalmente l’ultimo personaggio ad unirsi al cast.

È lecito aspettarsi che Crystal Dynamics avesse altri assi nella manica e, come riporta The Gamer, c’erano effettivamente altri due eroi che sarebbero dovuti arrivare.

Due eroine, per la precisione.

Un insider che si era dedicato molto a Marvel’s Avengers ha infatti scovato i file audio delle linee di dialogo per Captain Marvel e She-Hulk. Le due eroine sono emerse nei file della patch 2.72, il nuovo update, e confermano in un certo senso il fatto che sarebbero state protagoniste di altrettanti update.

Patch 2.7.2 of Marvel's Avengers includes outpost banter between Jane Foster and 3 other heroes—Winter Soldier, She-Hulk, and Captain Marvel. All of Jane's lines are recorded and done. Bucky is "finished" but there's an error I list below, while Jen and Carol are both TTS.

— Miller (@mmmmmmmmiller) January 24, 2023