La morte di Marvel’s Avengers manda i fan su tutte le furie

Alcune ore fa, con sorpresa di nessuno Crystal Dynamics ha comunicato ufficialmente l’addio a Marvel’s Avengers, la cui fanbase è ora furiosa per la fine del supporto al gioco.

Il titolo dedicato ai Vendicatori (che trovate anche su Amazon) aveva dalla sua potenzialità inaudite, ma a quanto pare il 30 settembre prossimo il suo supporto terminerà per sempre.

Si tratta quindi della fine per l’ambizioso progetto, sebbene sarà comunque possibile continuare a giocare sia in single che in multiplayer.

Ora, mentre si parla anche dello stato dei lavori dei prossimi Perfect Dark e Tomb Raider (sempre a cura di Crystal Dynamics), i giocatori dell’ultima avventura dedicata ai Vendicatori non sono troppo contenti dell’epilogo del loro gioco.

Come riportato anche da The Gamer, dopo la notizia dell’abbandono da parte del team di sviluppo, i fan hanno infatti condiviso la loro frustrazione per la fine del gioco e per quello che avrebbe potuto essere.

«Un videogioco sugli Avengers live service che avrebbe potuto essere costantemente aggiornato con nuovi contenuti a tema con i nuovi film all’apice della popolarità di Marvel aveva il potenziale per essere uno dei più grandi giochi in circolazione, ma hanno fatto un passo falso», ha scritto ToothlessFTW.

«Vorrei che la gente imparasse davvero dagli errori del passato. Ma come abbiamo visto con Crystal Dynamics, non hanno imparato una sola lezione da tutti gli altri giochi live service che l’hanno preceduto. Invece, è stato semplicemente uno dei peggiori», ha commentato l’utente di nome Barachim su Reddit.

E ancora: «Ho passato così tanto tempo su questo gioco fin dal primo giorno a fare grinding per Spider-Man… e poi è arrivato. Da allora ho pregato per la caduta di questo gioco», ha dichiarato tale Luis_Swagcia, chiaramente amareggiato dal DLC di Spider-Man.

Insomma, a quanto pare il gioco dedicato ai Vendicatori ha lasciato più amarezza che altro, nonostante il tentativo da parte di Crystal Dynamics di tenerlo in vita anche con personaggi extra.

In compenso, c’è un gioco che è andato possibilmente anche peggio di quello dedicato a Captain America e soci, neanche a prenderci la mira, è un altro videogioco Marvel.

Sempre parlando di giochi della Casa delle Idee, Electronic Arts intende infoltire le produzioni di videogiochi Marvel con molti progetti: ecco i tutti i dettagli del caso.

Infine, è Marvel Snap a rubare la scena in queste settimane, con un gioco in grado di riscuotere un notevole successo tra i giocatori, grazie anche a delle nuove modalità davvero molto promettenti.