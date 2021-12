Marvel’s Avengers alla frutta? Niente affatto, ecco il prossimo eroe in arrivo

Il percorso di Marvel’s Avengers non si può certo definire fortunato, ma nonostante ciò non è ancora concluso.

Il videogioco ispirato alle peripezie degli eroi più potenti della Terra era sicuramente una buona idea, ma che alla fine non è riuscita a coinvolgere il pubblico come previsto.

Non è bastato neanche l’arrivo di Spider-Man per risollevare le sorti di Marvel’s Avengers, che puntava moltissimo sull’ingresso di Peter Parker nel cast.

Il quale, se non altro, ha dato ai fan l’occasione di sbizzarrirsi con i costumi più improbabili ispirati alle migliori storie a fumetti.

Crystal Dynamics sembra non voler mollare il colpo però, perché in Marvel’s Avengers continueranno ad arrivare nuovi eroi, nonostante tutto.

Non c’è stato nessun annuncio ufficiale ma, come spesso accade, qualcuno ha aguzzato l’occhio nei meandri di Twitter scovando la notizia.

Può sembrare una fonte poco autorevole, ma questo è stato lo stesso insider che scovò il coinvolgimento di Christopher Judge (Kratos in God of War) come la voce di T’Challa nel DLC di Black Panther.

Stando all’insider pare che il prossimo personaggio ad unirsi a Marvel’s Avengers sarà Jennifer Walters, ovvero She-Hulk.

Dopo il post su Twitter fatto dalla fonte, è stata la stessa attrice Krizia Bajos (citata nel tweet originale) che presterà la voce a She-Hulk a ricondividere il cinguettio con gioia.

Sembrerebbe una conferma che sarà proprio la super avvocatessa del mondo Marvel ad unirsi al già nutrito cast. Sarà probabilmente accompagnata da vari contenuti cosmetici, missioni aggiuntive, e tutto ciò che ha fatto da corredo alle altre aggiunte finora.

Il tempismo è ottimo e sensato, perché che la gigantessa di giada sarà la protagonista di un omonimo show di Disney+ nel 2022, dove sarà interpretata da Tatiana Maslany.

Marvel’s Avengers è stato un disastro, per stessa ammissione di Square-Enix, ma non è ancora detta l’ultima parola finché il team vorrà lavorarci su.

Nel mondo videoludico della Marvel non è il peggiore esponente, perché Guardians of the Galaxy è riuscito addirittura a fare di peggio.