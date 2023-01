Marvel’s Avengers è «morto», ma intanto ha ricevuto un nuovo update

Crystal Dynamics ha da poco comunicato ufficialmente l’addio a Marvel’s Avengers, la cui fanbase è ora delusa per la fine del supporto al gioco, sebbene a quanto pare è di nuovo tempo di patch e aggiornamenti.

Il titolo dedicato ai celebri Vendicatori (che trovate anche su Amazon) il 30 settembre prossimo dirà stop al supporto ufficiale.

Si tratta quindi della morte per il progetto, sebbene sarà comunque possibile continuare a giocare sia in singleplayer che in multigiocatore, qualora se ne avesse voglia.

Ora, mentre i giocatori dell’ultima avventura dedicata ai Vendicatori non sono troppo contenti dell’epilogo del loro gioco preferito, è da poco stato rilasciato un nuovo update.

Come riportato anche da PSU, Marvel’s Avengers ha ricevuto la sua penultima patch, aggiungendo una serie di correzioni all’update 2.7 che ha aggiunto l’Eroe Soldato d’Inverno e la Minaccia di Livello Omega del Laboratorio di Clonazione.

I giocatori di PS5 e PS4 dovrebbero aver già ricevuto l’aggiornamento, perlomeno tra i pochi che ancora giocano a Marvel’s Avengers.

Ricordiamo che la patch 2.7 è stata l’ultima aggiunta di nuovi contenuti al gioco, dato che questo nuovo update porterà solo correzioni a ogni piattaforma su cui il titolo è disponibile.

Il gioco sarà in ogni caso completamente rimosso dai negozi digitali entro la fine dell’anno, dopodiché è davvero lecito chiedersi per quanto tempo rimarrà online prima del totale spegnimento.

Potete consultare le note della patch completa per il penultimo aggiornamento di Marvel’s Avengers a questo indirizzo, ovviamente in lingua inglese.

In compenso, c’è un gioco che è andato possibilmente anche peggio di quello dedicato a Captain America e soci, neanche a prenderci la mira, è un altro videogioco Marvel.

Vero anche che è un altro titolo dedicato agli eroi della Casa delle Idee, ossia Marvel Snap, ha rubato la scena in queste settimane, essendo stato in grado di riscuotere un buon successo tra i giocatori, grazie anche a nuove modalità molto promettenti.