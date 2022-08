Marvel’s Avengers non molla e si prepara ad accogliere un amato antieroe

Il destino di Marvel’s Avengers non si è rivelato certamente… meraviglioso, ma nonostante già Crystal Dynamics non ha intenzione di mollare il colpo.

Il titolo aveva grandissime potenzialità sin dal suo esordio (con le prime versioni che trovate su Amazon), ma il progetto dedicato agli eroi della Casa delle Idee non è mai decollato.

Nonostante i molti tentativi da parte degli sviluppatori, che hanno cercato in ogni modo di sfruttare la popolarità dei personaggi per dare una nuova spinta al gioco.

Non hanno aiutato anche alcuni problemi tecnici che sono emersi nel tempo, come uno degli ultimi bug che si poteva risolvere solo in un modo abbastanza assurdo.

Marvel’s Avengers non è affatto finito, a quanto pare, perché il prossimo eroe a fare il suo ingresso nel titolo è Bucky Barnes, alias Soldato d’Inverno.

Il “Winter Soldier” che abbiamo visto al cinema, e nelle serie Disney+, interpretato da Sebastian Stan sarà protagonista del prossimo aggiornamento.

Come annunciato dagli stessi sviluppatori, il Soldato d’Inverno verrà introdotto in occasione dell’aggiormanento 2.6 di Marvel’s Avengers.

We're excited to share what's coming next to Marvel's Avengers:

‍ New Villain-Focused Warzone

‍♀️ Traversal & Combat Updates

New Omega-Level Threat: AIM's Cloning Lab

⭐ Our next Hero for all players: The Winter Soldier!

Read our August Dev Update: https://t.co/QxKlthWKgF pic.twitter.com/kcvffXNf5f

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) August 18, 2022