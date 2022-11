Marvel’s Avengers ha lottato a lungo, ma forse sta arrivando la fine

Marvel’s Avengers ha continuato ad inserire contenuti con una certa frequenza nonostante tutto, ma pare che stia arrivando davvero la fine.

Il titolo aveva grandissime potenzialità sin dal suo esordio (con le prime versioni che trovate su Amazon), ma il progetto dedicato agli eroi della Casa delle Idee non è mai decollato.

Anche in mezzo ad un cambio di proprietà molto importante, e recente, il titolo di Crystal Dynamics non ne vuole sapere di mollare.

Giusto di recente è stato inserito un nuovo eroe, già annunciato da tempo, ma stando alle ultime voci potrebbe essere l’ultimo che arriverà nel gioco.

Tra gli eroi, in questo caso eroine, che si vociferava potessero arrivare in Marvel’s Avengers c’è infatti She Hulk.

L’indizio era emerso qualche tempo fa ma, ad oggi, non si sa nulla dell’arrivo di Jennifer Walters nel titolo di Crystal Dynamics.

Un arrivo che potrebbe non verificarsi mai, o almeno farlo molto tardi, come riporta PlayStation Lifestyle.

Secondo Miller, uno dei leaker più noti che, spesso, ha fornito informazioni in anteprima su Marvel’s Avengers che poi si sono dimostrate reali, il titolo supereroistico non durerà a lungo e She Hulk arriverà proprio alla fine.

In una discussione durante l’utima puntata di The Lunch Table Podcast, Miller ha detto la sua riguardo una eventuale rinascita di Marvel’s Avengers:

«Ho avuto conversazioni nelle ultime settimane che dipingono un’immagine piuttosto cupa del futuro. Qualche mese fa ho detto che non credo che ce la faremo fino alla serie di aggiornamenti 4.0.»

Riguardo She Hulk, Miller sostiene che avrebbe dovuto essere pubblicata dopo l’aggiornamento di Black Panther in The War for Wakanda nell’agosto 2021.

Apparentemente la doppiatrice Krizia Bajos aveva già registrato più battute vocali per il personaggio, ma potenzialmente a causa di cambiamenti di personale , è stata probabilmente rinviata a favore di una migliore esperienza multiplayer e della pubblicazione del personaggio di Jane Foster.

Parlando di giochi Marvel, Electronic Arts intende infoltire le produzioni di videogiochi della Casa delle Idee con molti progetti: ecco i dettagli.

Nel frattempo è Marvel Snap a rubare la scena, con un successo molto importante e delle nuove modalità in arrivo.