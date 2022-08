L’avventura più adorabile per PS5 si aggiorna e arriva anche su Steam

Tra i titoli che sono sbarcati su PS5 ce n’è uno che tra i più adorabili di sempre, ovvero Kena: Bridge of Spirits, l’avventura fiabesca che strizza l’occhio allo studio Ghibli.

Il titolo è stato lanciato anche su PlayStation 4 (è ancora disponibile su Amazon), ma è indubbio che la sua porca figura l’abbia fatta sull’ultima generazione di console di casa PlayStation.

Quando uscì in versione PS5, Kena: Bridge of Spirits si rivelò effettivamente la meraviglia che sembrava essere, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Non che su PC non abbia dimostrato di sapersi fare bello, come hanno dimostrato alcuni modder, e mentre il gioco si aggiorna in maniera importante arriverà anche su Steam.

Kena: Bridge of Spirits è stato infatti un titolo in esclusiva PC su Epic Games Store, ed ora molti più PC-isti potranno godere di questa adorabile avventura.

Ma la doppia notizia, riportata da IGN US, è che il titolo riceverà anche un corposo aggiornamento con numerose feature.

L’Anniversary Update, questo il nome dell’aggiornamento, sarà disponibilie a partire dal 27 settembre.

Verrà aggiunto un classico New Game+, nuove sfide, dei particolari collezionabili chiamati Charmstone che consentono di modificare le abilità di Kena, costumi alternativi e varie funzioni di accessibilità.

Sempre lo stesso giorno il titolo sarà acquistabile su Steam (la pagina è già online), giorno in cui finirà ufficialmente l’esclusività PC di Epic Games Store.

Pur non essendo mai stato un’esclusiva PlayStation, Kena: Bridge of Spirits è l’ennesimo gioco importante di PS5 che sbarca su PC.

Anche se non farà di certo lo stesso scalpore che ha causato Marvel’s Spider-Man, anch’esso con un importante aggiornamento in arrivo per la sua versione PC.

Per quanto riguarda Kena ed altre piattaforme, al momento eventuali porting per Xbox e Switch sono solo un “pensiero” per gli sviluppatori, e nulla di più.

Ma Ember Lab, lo studio di sviluppo, è già al lavoro sul prossimo titolo grazie al successo di Kena. Sarà un sequel? Non ci è dato saperlo, ad ora.