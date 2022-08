Marvel’s Spider-Man su PC si aggiorna: ecco cosa cambia

Marvel’s Spider-Man su PC è finalmente realtà, un porting che ha fatto molto discutere e di cui ci ricorderemo a lungo.

Dopo l'esordio spettacolare su PlayStation 4, il titolo di Insomniac Games è arrivato su altre piattaforme.

Una cosa che ha lasciato delusi i fan, talmente tanto che alcuni hanno definito il team di sviluppo addirittura un gruppo di bugiardi.

Ma questo non ha fermato Peter Parker sulla PC Master Race perché, nonostante sia stato superato da un altro titolo PlayStation, è stato comunque un trionfo.

E, come ogni buon tripla A su PC, non mancano i primi aggiornamenti anche per il titolo di Insomniac Games.

Come riporta VGC, la prima patch di Marvel’s Spider-Man su PC punta a migliorare, ovviamente, le performance tecniche del titolo.

L’aggiornamento alla versione 1.817.1.0 è stato descritto come una “prima piccola patch” da Insomniac e Nixxes, che affermano che una patch successiva è già in lavorazione.

«Stiamo già lavorando alla nostra prossima patch, che sarà più sostanziale e consisterà in correzioni di bug, miglioramenti e funzionalità aggiuntive, in base al feedback che abbiamo ricevuto finora», hanno affermato in maniera congiunta le due realtà.

Tra gli aggiustamenti più importanti ci sono quelli relativi al ray-tracing, che comportava alcuni crash improvvisi in alcuni casi.

Insieme ad alcuni bug per cui i riflessi del ray-tracing venivano resi in maniera distorta sull’acciaio, oppure creava dei crash quando i giocatori passavano da una preimpostazione grafica all’altra.

Che dopo l’aggiornamento la versione di Marvel’s Spider-Man su PC risulti la migliore? Nel frattempo, qualcuno ha fatto un utile confronto.

Un fan italiano è riuscito anche a farlo diventare più next-gen, grazie ad un lavoro davvero notevole sul codice di gioco.

Per sapere, invece, com’è il ritorno di Peter Parker su PC, non vi resta che recuperare la nostra recensione.