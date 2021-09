Kena uscirà su Xbox e/o Switch? Gli sviluppatori ci penseranno

Le esclusive videoludiche, soprattutto quando sono di pregio, diventano inevitabilmente sempre un argomento di discussione, come Kena Bridge of Spirits.

Il titolo, uscito in esclusiva a stretto giro con un altro gioco legato solo a PS5 come Deathloop, ha catalizzato l’attenzione di tutti per la sua grande qualità.

Su PC, Kena è già finito sotto i ferri dei modder, che hanno reso ancora più bello un gioco che già poteva vantare un’impianto artistico di livello.

E come per ogni esclusiva, c’è chi chiede se e quando potrà arrivare anche al di fuori delle piattaforme designate. Lo hanno chiesto anche a Kamiya per Bayonetta 3, con risultati che potete immaginare.

C’è anche chi l’ha chiesto direttamente agli sviluppatori, ovvero Ember Lab, se mai ci sarà la possibilità che Kena possa uscire anche su Nintendo Switch o sulle console della famiglia Xbox.

La risposta non è tardata ad arrivare, come riportato da VGC da un estratto di un’intervista fatta con SegmentNext.

A rispondere è Josh Grier, co-fondatore di Ember Lab, che ha spiegato la situazione dello studio e quelli che saranno i piani futuri:

«Al momento siamo concentrati sui lanci per PlayStation ed Epic Games Store, che sono esclusive temporali. Vedremo per quanto riguarda le altre piattaforme dopo il lancio, ed un po’ di riposo.»

Kena è appunto un’esclusiva temporale PlayStation per console, quindi ad un certo punto l’IP sarà effettivamente libera di essere usata a piacimento.

Con l’annuncio dell’edizione fisica del gioco di prossima pubblicazione, Grier ha aggiunto che lo studio è al momento troppo impegnato per poter considerare altre offerte.

In attesa di nuove informazioni su Kena Bridge of Spirits, potete recuperare la nostra esaustiva recensione e valutare di acquistare il gioco su PS5, magari.

Sempre se riuscirete a trovarla, visto che la console di Sony continua a macinare record di vendite ed ha superato anche quelli precedenti.

Nel frattempo, un altro studio di sviluppo ha parlato di un videogioco cross-gen e di come lavorerà alle versioni PS4 e PS5.