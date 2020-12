La media voto di Cyberpunk 2077 su PC sta crollando

Le scuse ufficiali di CD Projekt RED relativamente al lancio “problemtico” di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, sono ormai note a tutti.

Nei giorni scorsi, sono apparse anche le prime recensioni internazionali relative alla versione old-gen sul noto aggregatore Metacritic, le quali hanno purtroppo sottolineato la poca bontà delle edizioni in questione: la versione PS4 è ora ferma a 53, mentre quella per console Xbox è stabile a 55.

Di convesso, però, la versione PC sembra aver perso terreno rispetto ai giorni scorsi: al momento in cui scriviamo, il metascore è infatti sceso a 87 (contro gli 89 di circa 48 ore fa), un “calo” dovuto ad alcune recensioni non proprio lusinghiere, su un totale di ben 68 articoli.

Il punteggio degli utenti è invece fermo a 70 su 100, cosa questa che crea non poca confusione in chi è ancora indeciso se acquistare o no Cyberpunk 2077 su PC. Staremo a vedere se nelle prossime settimane – magari a seguito dell’uscite di ulteriori patch – la situazione voto riuscirà a stabilizzarsi ulteriormente.

Dal canto nostro, nella nostra recensione della versione per personal computer vi abbiamo spiegato perché in fin dei conti “vivere e morire a Night City” è un’esperienza assolutamente straordinaria e unica nel suo genere.

Ma non solo: sempre sulle nostre pagine trovate un’analisi della versione console, oltre a un focus per quanto riguarda l’edizione PlayStation 4 grazie a un video confronto e un ricco approfondimento.

Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Projekt RED, è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dallo scorso 10 dicembre di quest’anno. Non è noto al momento quando saranno rilasciati gli upgrade relativi alle edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, previsti genericamente durante il prossimo anno.