Primi voti (e recensioni) per Cyberpunk 2077 in versione PS4/Xbox One

Come ormai saprete fin troppo bene, durante la giornata di ieri sono arrivate le scuse ufficiali di CD Projekt RED relativamente al lancio per console old-gen di Cyberpunk 2077, funestato da bug e glitch piuttosto gravi e in grado di rovinare l’esperienza generale ai giocatori.

Nonostante la promessa di eventuali rimborsi, i giocatori in possesso di PS4 e Xbox One non hanno preso troppo bene questo “smacco” nei loro confronti, specie per il fatto che il team polacco ha lasciato che le redazioni di tutto il mondo si occupassero dell’analisi del gioco in versione PC per le recensioni del caso.

Ora, con il gioco nei negozi ormai da diversi giorni, hanno iniziato ad apparire online le prime review relative alla versione old-gen, le quali sentenziano una sonora stroncatura sul noto aggregatore Metacritic.

Al momento in cui scriviamo, il gioco in versione PS4 ha un metascrore di 50 su 100 (basandosi su 5 recensioni), mentre l’edizione per Xbox One è ferma a 51 (su 4 review). Di convesso la versione PC è invece stabile su un – ottimo – punteggio di 89 su 100 (basato su 58 recensioni).

Ricordiamo in ogni caso che CD Projekt ha promesso l’arrivo di due patch risolutive – la prima durante il mese di gennaio 2021, mentre la seconda è attesa a febbraio – in grado di risolvere in maniera sostanziale le problematiche più gravi riscontrate in questi giorni.

Dal canto nostro, vi abbiamo fornito un’analisi della versione console di Cyberpunk 2077, approdata sulle pagine di SpazioGames dal 10 dicembre (ossia dal giorno di lancio del titolo). Ma non solo: abbiamo anche sviscerato la versione PlayStation 4 (a conti fatti, quella con più problemi) grazie a un video confronto e un approfondimento.

Nella nostra recensione vi abbiamo invece spiegato perché in fin dei conti “vivere e morire a Night City” è un’esperienza che vale la pena vivere.

Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Projekt RED, è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dallo scorso 19 dicembre di quest’anno. Non è noto al momento quando saranno rilasciati gli upgrade relativi alle edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, previsti nel corso del 2021.