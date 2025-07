Bandai arricchisce la sua prestigiosa linea SH Figuarts con una nuova e attesissima uscita ispirata all’universo di Kaiju No. 8. Protagonista di questa nuova proposta è Isao Shinomiya, il carismatico Direttore Generale della Forza di Difesa Anti-Kaiju del Giappone, personaggio di spicco della serie che ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo grazie al suo mix di azione, strategia militare e design avveniristico.

Isao Shinomiya - SH Figuarts

La nuova action figure, realizzata con la consueta cura artigianale che contraddistingue la linea SH Figuarts, si presenta come una riproduzione dettagliatissima del personaggio, alta circa 17 cm. Il design della tuta da combattimento, le armi e le proporzioni del corpo sono fedelmente ricreati, restituendo tutta la potenza visiva del personaggio così come appare nell’anime. Ogni componente è stato scolpito con precisione millimetrica, valorizzato da una colorazione accurata che esalta ogni minimo dettaglio.

La dotazione di accessori inclusa nella confezione è particolarmente generosa: mani intercambiabili, volti alternativi con diverse espressioni e armi iconiche del personaggio permettono di ricreare numerose pose dinamiche e scene d’azione direttamente dalla serie. Grazie agli snodi altamente articolati, la figure è in grado di assumere movimenti realistici, offrendo ai collezionisti un’ampia libertà di esposizione e personalizzazione.

Si tratta di una proposta imperdibile per tutti i fan di Kaiju No. 8 e per i collezionisti alla ricerca di un prodotto di alta qualità, capace di coniugare fedeltà all’opera originale e possibilità espressive.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Distribuita ufficialmente in Italia da Cosmic Group, la SH Figuarts di Isao Shinomiya è già disponibile per il preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio in Giappone è previsto per novembre 2025, mentre l’arrivo nei negozi italiani seguirà, come di consueto, qualche mese dopo, con uscita stimata a gennaio 2026. Il prezzo consigliato per il nostro mercato sarà di circa 99,00 euro.