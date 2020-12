Cyberpunk 2077: com’è su PS4 e PS5? | Video Speciale

Le attuali condizioni di Cyberpunk 2077 su console hanno richiesto interventi tempestivi da parte di CD Projekt RED, considerando che le performance del gioco su PlayStation 4 e Xbox One non sono all’altezza delle aspettative e hanno indubbiamente bisogno di essere riviste e migliorate in modo sensibile. Dopo che il nostro Paolo vi ha portato una prima e approfondita analisi che ha mostrato da vicino il gioco su Xbox Series S (dove è essenzialmente l’esperienza di Xbox One S) e su Xbox Series X, vediamo oggi da vicino come cambia Cyberpunk 2077, se cambia, dopo la recente patch correttiva 1.04.

È giocabile su PS4? Migliora sensibilmente su PS5? Vediamolo da vicino nel nostro video che vi offre la risposta direttamente per immagini.

Cyberpunk 2077 su PS4

Abbiamo svolto i nostri test su Cyberpunk 2077 su una PlayStation 4 fat, uno dei primi modelli arrivati sul mercato – e non sulla slim. Come era stato evidenziato da Digital Foundry, in questa versione purtroppo il gioco dà il peggio di sé dal punto di vista tecnico, con una risoluzione dinamica che scala fino a 720p e un colpo d’occhio che rinuncia davvero a tanto, per non dire tantissimo, nel tentativo di trovare una stabilità nel frame rate.

Stabilità di fps che ci è parsa migliorata leggermente con l’ultimo aggiornamento. Nelle fasi aperte a Night City, a bordo del veicolo, il gioco risulta più stabile e i singhiozzamenti sono meno evidenti, ma non immaginate un cambiamento sostanziale del colpo d’occhio. Permangono gli evidenti pop-in di oggetti e texture, con queste ultime che si mantengono slavate e a bassa risoluzione fino a quando non siete sufficientemente significativi e viene caricato l’asset di qualità più alta.

Non abbiamo riscontrato crash, ma è evidente scorrazzando per Night City come ci sia ancora molto da lavorare per migliorare ulteriormente le cose. Se il frame rate è più accettabile rispetto alla versione 1.03, girare per una metropoli che è essenzialmente vuota è abbastanza desolante. Quello su cui ci aspettiamo che CD Projekt RED possa lavorare di più, e che tanto potrebbe fare per la qualità dell’immagine, è la gestione dell’illuminazione, piatta e che fa perdere di profondità a molti momenti del gioco che sarebbero altrimenti molto suggestivi. Una scelta dolorosamente necessaria in favore della fluidità, dalla quale dipende la godibilità o no del gioco, ma se vogliamo dare una sua parte anche all’occhio sarebbe bello vedere un sistema di illuminazione ben più articolato di così, nei limiti del possibile di PS4 standard.

Va meglio negli interni, complice anche la limitatezza del campo visivo che offrono: rimane l’effetto di slavatura su alcune texture, ma la situazione è migliorata dopo l’ultima patch, mentre sono buoni i modelli dei personaggi principali. Su PS4 il gioco riesce a gestire la distruttibilità di alcune parti dello scenario e non abbiamo notato rallentamenti significativi durante le sparatorie, con Cyberpunk 2077 su PS4 standard che cerca di rimanere il più vicino possibile – ma non ancorato – ai 30 fps di obiettivo che CD Projekt RED si è posta sulla console. Anche qui, da rivedere la gestione delle luci, ma per quello ci sarà sicuramente tempo.

Nonostante non abbiamo incontrato dei bug significativi che mandassero il gioco in crash, è evidente come ci siano ancora numerose cose da correggere: una su tutte, la nostra macchina è andata a compenetrarne un’altra, una volta che l’abbiamo chiamata a noi, causando un inavvertito incidente. O, ancora, è NPC svolazzanti e oggetti misteriosi che attraversano lo schermo sono purtroppo, per ora, all’ordine del giorno.

Cyberpunk 2077 è giocabile su PS4?

La risposta è sì. È giocabile. Ma non è bello da vedere – neanche un po’. Se volete semplicemente godervi la storia del gioco e il vostro V, ora come ora Cyberpunk 2077 è abbastanza fluido da poterlo fare anche su PS4, ma è povero nel colpo d’occhio, per non dire poverissimo, e minato qua e là da inciampi che strappano sì un sorriso, ma tirano fuori di peso dall’immersione.

Il nostro consiglio, se non avete premura, è aspettare che arrivino ulteriori aggiornamenti, in modo che il gioco sia già più stabile e più godibile anche per il colpo d’occhio quando ci metterete sopra le mani.

Cyberpunk 2077 su PS5

Sottolineiamo che far girare Cyberpunk 2077 su PS5 ora significa giocarci in retrocompatibilità. Giocherete quindi un titolo PS4, non un titolo PS5: l’edizione next-gen è attesa solo per il prossimo anno, in una data ancora da fissare. Questo significa che sulla nuova console avete delle performance migliorate, che prendono come riferimento il gioco su PS4 Pro – ma con risultati apprezzabili.

Prima di tutto, dopo l’ultima patch abbiamo notato una miglior stabilità durante le fasi di guida: anche procedendo molto velocemente, il gioco tende a non scattare e a rimanere il più vicino possibile ai 60 fps. Non cambia molto, invece, per i problemi di pop-in delle texture, ancora vigorosamente presenti, e per una profondità di campo che mette a nudo tutti i limiti tecnici dell’edizione PS4. Noterete, ad esempio – e parliamo del gioco che gira su PS5 – dei veicoli in lontananza che simulano il traffico, ma che raggiunta una certa prossimità con il giocatore spariscono.

Si tratta di forme piazzate all’orizzonte per darvi l’idea di una città viva e creare movimento tra le strade, ma che non sono veicoli veri e propri e vi capiterà in modo un po’ grottesco di corrergli incontro per raggiungerle, solo per vederle sparire prima che ci riusciate e ricomparire più lontano. Questo tipo di artificio, normalmente, non dovrebbe essere così evidente, ma lo è in virtù di una Night City che rimane ancora ed essenzialmente piuttosto vuota nelle sue strade.

Il numero di pedoni non è paragonabile, legittimamente, a quelli che potete scegliere di avere su PC, ma su PS5 i marciapiedi non sono estremamente spopolati. Diverso il discorso per le strade, con poche macchine per volta che vi incroceranno per creare il traffico di quella che dovrebbe essere una megalopoli e che sembra un po’ contraddittoria, al momento, avendo più o meno il traffico del paesino della sottoscritta qui in Sardegna.

Va molto meglio al chiuso, soprattutto in virtù del migliorato sistema di illuminazione: riflessi, ombre e raggi di luce sono ora molto più gradevoli su PS5 e riescono a trasmettere un’atmosfera molto più credibile e vicina alla visione degli autori con cui ci siamo misurati su PC. Fluide anche le fasi di sparatoria, mentre è più raro su PS5 vedersi di fronte alle texture slavate che abbiamo visto in alcuni casi su PS4.

Anche in questo caso non ci sono dei bug di rottura in cui ci siamo bloccati – non abbiamo avuto crash con chiusura del gioco, per capirci – ma ci sono tanti piccoli glitch più o meno tragicomici che sono affini all’edizione PS4, e su cui CD Projekt RED deve assolutamente ancora lavorare.

Cyberpunk 2077 è giocabile su PS5?

In questo caso, la risposta è assolutamente sì. I crolli di risoluzione che abbiamo su PS4 non si verificano su PS5, ma sappiate che il gioco già nativamente va in output al massimo a 1080p (qualsiasi altra cosa, su PS5, va in output a 2160p, all’infuori di Devil May Cry 5 Special Edition con i suoi 120 fps, stando a tutto quello che abbiamo testato): questo significa che non raggiungerete mai una definizione da next-gen, nemmeno alla lontana, ma l’esperienza in sé per sé è comunque giocabile senza che dobbiate disperarvi troppo per seghettature e slavature che sono invece molto evidenti su PS4 base.

A sinistra uno scatto dalla Photo mode da PS5, a destra da PS4 (1.04)

Cyberpunk 2077 su PS4 e PS5: attenzione agli effetti grafici

Vi avevamo segnalato nelle scorse ore che accedere alle opzioni grafiche di Cyberpunk 2077 su PS4 e PS5 – ovviamente limitate rispetto a quelle PC – vi permette di ottenere risultati migliori. Disattivando, ad esempio, la grana pellicola e l’aberrazione cromatica la qualità dell’immagine migliora anche su PS4. Significa che, levati gli artifici che volevano rendere l’immagine più ricca, il risultato è un’immagine che è invece più pulita: questo permette di vedere meglio alcune limature mancanti nei modelli poligonali o nella qualità delle texture, ma rimuove quello sgradevolissimo effetto di pastosità che altrimenti affligge l’immagine.

Per trovare la soluzione a voi più congeniale, in attesa di altre patch, vi raccomandiamo di provare ad attivare e disattivare un po’ i diversi effetti grafici, per vedere quale risultato finale vi soddisferà di più.

Sulle pagine di SpazioGames continueremo a seguire da vicino l’evoluzione e l’arrivo dei nuovi aggiornamenti su console per Cyberpunk 2077, quindi non perdeteci di vista. Vi segnaliamo anche che in tutto questo il gioco ha performance molto buone su Google Stadia, in caso voleste farci un pensierino o non voleste aspettare altri update su PlayStation o Xbox.