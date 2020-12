Cyberpunk 2077 su PC: tutti vogliono giocarci a Ultra, ma come sarebbe a Ultra Low?

Non giriamoci intorno: quando acquistiamo un PC da gaming, lo facciamo perché vogliamo vedere i nostri videogiochi preferiti al massimo delle loro possibilità. Che sia sfruttando tecnologie come il ray-tracing o il DLSS o meno, cerchiamo sempre il compromesso tra il frame rate alto e la qualità grafica, basandoci sulle specifiche a nostra disposizione. Cosa accadrebbe allora se, anziché a tutte le impostazioni Ultra puntassimo alle impostazioni… Ultra Low?

Qualcuno ha deciso di provarci con il gioco del momento, Cyberpunk 2077, un po’ per alleggerire la pesante atmosfera che aleggia intorno al titolo, un po’ per vedere cosa succede alla sua Night City quando si riduce ai minimi termini il comparto grafico – al centro delle polemiche, insieme a performance e stabilità, per l’edizione console.

Sembra molto meno minaccioso così, vero?

Il risultato, segnalato dai colleghi di Kotaku, è in effetti molto curioso: al di là di quanto diventi tutto estremamente pixelloso, e di quanto i raggi di luce si traducano in pixel bianchi, infatti, ad attirare l’attenzione è il fatto che scompaiano barbe e capelli, perché sì.

Se, insomma, vi siete sempre chiesti che aspetto avrebbe Keanu Reeves se fosse un po’ più pixelloso del solito e senza un capello in testa, questo video potrebbe darvi la risposta.

Come vi abbiamo segnalato nella nostra video recensione, al di là dei video sopra le righe Cyberpunk 2077 è sicuramente un piacere per gli occhi su un buon PC da gioco – anche se rimangono dei piccoli bug da ottimizzare anche su quella piattaforma.

Per l’edizione console, invece, avremo due patch maggiori a gennaio e a febbraio, mentre nei prossimi giorni saranno corretti ulteriori malfunzionamenti e glitch, con l’ammissione di CD Projekt RED di aver sottovalutato le problematiche del gioco su console. Per vedere le performance su PlayStation fate riferimento a questo video, a questo link invece trovate i dettagli su Xbox, qui il gioco che gira su Stadia.