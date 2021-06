Guida alle migliori offerte del Prime Day del giocatore PS4 e PS5

Vi siete sicuramente accorti che l’Amazon Prime Day 2021 è in corso e che ci sono decine di offerte, che vi stiamo segnalando prontamente in diverse categorie, che possono essere utili per portare a casa prodotti adocchiati da tempo (oppure no) su cui si aspettava un’occasione.

È un discorso valido anche per i videogiochi: vi abbiamo già elencato le migliori offerte sui giochi PS5 e le migliori offerte sui giochi PS4. Vediamo allora, in questo articolo, di fare il punto su tutto quello che un giocatore PlayStation dovrebbe tenere sott’occhio durante il Prime Day, oltre ai videogiochi in sé!

PlayStation 4 Pro

Console

Non sono purtroppo previsti sconti per Amazon Prime Day legati alle console e rimane il problema di scarsa disponibilità di PlayStation 5. Tuttavia, se state cercando una PS4 a buon prezzo vi segnaliamo le proposte di Amazon di seguito.

Videogiochi

Accessori PlayStation 5

Ci sono numerosi accessori pensate specificamente per PS5 che sono coinvolti tra le promozioni dell’Amazon Prime Day. Vediamo insieme le più imperdibili.

Accessori PlayStation 4

Vediamo anche una selezione delle migliori offerte sugli accessori specificamente per PS4.

Cuffie per PS4 e PS5

Non mancano gli sconti sulle cuffie ottimizzate per giocare su console PlayStation.

