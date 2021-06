Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda i giochi PS4. Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

È vero che ormai non si parla d’altro che di PlayStation 5, tra Ratchet & Clank e tutte le grandi esclusive che stanno arrivando sulla console Sony, ma non è certo il momento di buttare via le vostre PlayStation 4! Noi di SpazioGames vi aiutiamo a completare il vostro backlog dei giochi PS4 migliori che vi siete lasciati alle spalle. Come Crash Bandicoot 4 – It’s About Time, l’ultima avventura di Crash Bandicoot. In questo nuovo capitolo Crash si imbarcherà in un’avventura oltre i confini del tempo insieme ad una compagnia dei nostri marsupiali preferiti, per sconfiggere Neo Cortex ed N. Trophy i quali hanno preso di mira l’intero Multiverso. Con la copia PlayStation 4, inoltre, è incluso l’upgrade gratuito alla versione next-gen qualora passerete all’attuale generazione di console.

Oppure il discusso Biomutant, l’open world di cui tutti abbiamo parlato per settimane e che finalmente potete provare anche voi. Nel gioco vestirete i panni di un roditore/felino/animale strano antropomorfo in un open world post apocalittico, pieno di pericoli da prendere a spadate e colpi di kung fu, ma anche luoghi da esplorare e segreti da scoprire. Potrete plasmare completamente le statistiche del vostro personaggio, e il gameplay e la storia si evolvervanno in base alle vostre azioni: provare per credere!

Prime Day 2021: le migliori offerte sui giochi PS4

Ulteriori offerte da Amazon