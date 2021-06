GOG vi regala un nuovo gioco gratis, ed è un apprezzato soulslike

GOG ha lanciato un nuovo giveaway a cornice della sua promozione estiva, tramite il quale ottenere un nuovo gioco gratis per PC.

Il titolo in questione è un soulslike, sulla scia dell’acclamato Bloodborne o dell’appena “resuscitato” Elden Ring.

I giveaway ultimamente si stanno sprecando e curiosamente era stato Steam poche ore fa a lanciarne uno con un altro soulslike.

Ma non è il caso di dimenticare chi con i giochi gratuiti si è fatto una nomea, come nel caso di Epic Games Store e della sua promo settimanale.

Il gioco gratis disponibile su GOG è Hellpoint, un action RPG soulslike che può essere riscattato ora e tenuto per sempre.

Il giveaway avrà una durata di due giorni circa, iniziando oggi 14 giugno e finendo mercoledì 16 giugno alle ore 15:00.

Questa la descrizione di Hellpoint per chi non lo conoscesse:

«Hellpoint è un RPG oscuro e impegnativo ambientato in un universo fantascientifico ricco di atmosfera in cui il confine tra scienza e occulto è sottile. La stazione Irid Novo, un tempo l’apice glorioso dei traguardi umani, è ora devastata, completamente invasa da entità interdimensionali malvagie e dominata dalla volontà di malvagie Divinità cosmiche. Tu sei una creatura dell’Autore criptico, creata e inviata per indagare su Irid Novo nel tentativo di comprendere la serie di eventi diabolici che hanno portato allo strano incidente noto come La Fusione».

Contestualmente, nuovi titoli si sono aggiunti alla promozione estiva di GOG. Tra questi figurano uscite recenti come The Medium, e non solo:

Dishonored Complete Edition

Heretic + Hexen Collection

The Evil Within 2

Hellblade Senua’s Sacrifice

Warlocks 2 God Slayers

altri ancora

Potete controllare la lista completa delle offerte estive di GOG, che arrivano a proporre giochi ad appena 50 centesimi, nella nostra notizia dedicata.

Quanto ai giochi gratuiti, non dimenticate di controllare l’elenco messo a disposizione da Prime Gaming, l’accesso al quale è collegato al vostro abbonamento regolare ad Amazon Prime.

Un’altra bella occasione è messa sul piatto da Humble Bundle, con un city builder fantascientifico disponibile senza alcun costo per ancora pochissimo tempo.