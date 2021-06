Amazon Prime, il Battlefield più amato è gratis in vista del reboot

Amazon Prime vi regala il capitolo di Battlefield più amato dell’era moderna in vista dell’imminente annuncio di quello che pare sarà un reboot.

Come ormai saprete, il programma di Amazon Prime dedicato ai videogiochi, Prime Gaming, riserva numerosi titoli gratuiti al mese per gli iscritti.

Questa volta, oltre ai sei già annunciati nei giorni scorsi, tocca anche ad un graditissimo extra che gli utenti possono riscattare subito.

Un extra che arriva con un certo tempismo, se consideriamo che EA e DICE hanno appena vuotato il sacco riguardo alle tempistiche della presentazione di Battlefield 6.

Con Amazon Prime, potete portarvi a casa Battlefield 4, il capitolo più amato e giocato dell’era moderna del franchise sparatutto bellico.

Non pensiamo abbia bisogno di particolari presentazioni ma, nel caso non aveste chiaro l’episodio in questione, ecco le caratteristiche principali del gioco:

Campi di battaglia dinamici — Gli ambienti interattivi reagiscono alle tue azioni in tempo reale; potrai scatenare un naufragio o inondare le strade per ottenere un vantaggio tattico. I tuoi avversari verranno travolti in men che non si dica.

— Gli ambienti interattivi reagiscono alle tue azioni in tempo reale; potrai scatenare un naufragio o inondare le strade per ottenere un vantaggio tattico. I tuoi avversari verranno travolti in men che non si dica. Più veicoli, più libertà — Controlla il campo di battaglia con decine di veicoli, dagli elicotteri ai caccia stealth, dalle motovedette alla contraerea, il tutto progettato per offrirti un vantaggio su mappe enormi e caotiche.

— Controlla il campo di battaglia con decine di veicoli, dagli elicotteri ai caccia stealth, dalle motovedette alla contraerea, il tutto progettato per offrirti un vantaggio su mappe enormi e caotiche. Un’intensa campagna in singolo — Nel mezzo di tensioni internazionali, dovrai evacuare importanti VIP americani da Shanghai e lottare per riportare a casa la tua squadra.

La copia di Battlefield 4 che vi porterete a casa con Amazon Prime sarà riscattabile e giocabile attraverso Origin, il client proprietario di Electronic Arts.

Il riscatto può essere effettuato a partire da oggi e fino al prossimo 21 giugno, ma vi raccomandiamo di farlo subito per evitare dolorose dimenticanze.

Il nuovo Battlefield 6 dovrebbe recuperare le tematiche e gli armamentari di questo episodio, per cui giocarlo o rigiocarlo potrebbe essere una buona preparazione.

Un allenamento che potrebbe farvi bene, se consideriamo che l’alpha del prossimo capitolo dovrebbe arrivare a destinazione già a luglio.

Se siete in vena di giochi gratis, infine, non perdetevi il giveaway settimanale di Epic Games Store, che effettuerà il suo tradizionale refresh domani 3 giugno.