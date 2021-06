Epic Games Store esagera: tre nuovi giochi gratis (e c’è una bomba)

Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco gratis che sarà disponibile da oggi alle ore 17:00 fino allo stesso orario del prossimo giovedì.

Il negozio online dei creatori di Fortnite permette di riscattare uno o più titoli alla settimana in via totalmente gratuita e, a differenza di altri servizi come PlayStation Plus, non prevede alcun abbonamento per il download.

L’unico requisito per accedere al giveaway attivo dal 2018 è infatti disporre di un account su Epic Games Store, gratis proprio come i titoli settimanali.

La scorsa settimana era toccata a Frostpunk, terzo dei giochi misteriosi che sono stati regalati agli utenti su PC in questo ruolino di giochi gratis e misteri.

La scelta di questa settimana è ricaduta su:

Control è l’ultimo action adventure con una spolverata di metroidvania firmato da Remedy, il team di sviluppo dietro Alan Wake.

Questa la sua descrizione ufficiale:

«L’invasione di un’agenzia segreta di New York da parte di una minaccia ultraterrena ti porta a diventare la nuova direttrice: dovrai lottare per riconquistare Control. Dallo sviluppatore Remedy Entertainment, in questa avventura dinamica soprannaturale in terza persona dovrai imparare a dominare abilità ultraterrene, equipaggiamenti modificabili e ambientazioni interattive scontrandoti nel frattempo con un mondo imprevedibile e oscuro. Control racconta la storia di Jesse Faden e della sua personale ricerca di risposte mentre impara a ricoprire il suo ruolo di direttrice. Il mondo di Control ha una propria storia, così come anche gli alleati che Jesse incontrerà nel corso della sua avventura. Mentre Jesse lavora con altri agenti federali, viene alla scoperta di strani esperimenti e segreti».

Il titolo gratis sarà disponibile da oggi 10 giugno fino al 17 giugno, alle ore 17:00, quando verrà sostituito da un’altra scelta sempre gratis e sempre per PC.

Si è trattato dell’ultimo gioco misterioso dei quattro pubblicati da Epic Games Store nel giro di un mese, poiché sono già stati rivelati i nomi delle prossime new entry.

I due giochi che arriveranno la prossima settimana sono:

Hell is Other Demons

Overcooked! 2

Questi due titoli saranno riscattabili a cominciare dalle ore 17:00 del prossimo giovedì, 17 giugno, e per un’intera settimana.

Restano per ora attivi i saldi delle Mega Offerte, che vi offrono anche un coupon per ottenere ulteriori sconti da 10 euro.

Siete a caccia di altri giveaway? Il vostro abbonamento ad Amazon Prime vi consentirà di ottenere più di cinque giochi gratis a maggio.

In aggiunta, per festeggiare la presentazione del nuovo capitolo, potete portarvi a casa senza alcun costo uno dei Battlefield più amati.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.