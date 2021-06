GOG, svelate le offerte estive: giochi a partire da 50 centesimi

GOG.com ha appena dato il via alle nuove offerte estive per celebrare la nuova stagione, con oltre 3400 giochi e DLC in offerta speciale e titoli a partire da 50 centesimi.

Lo store degli autori di Cyberpunk 2077 ha infatti avviato sconti su innumerevoli prodotti di successo disponibili sul loro catalogo, che permetteranno agli utenti di risparmiare fino al 90% su tantissimi giochi.

La promozione si unisce alle offerte già avviate durante la settimana, nella quale è possibile trovare giochi a partire da soli 79 centesimi.

Gli utenti PC possono inoltre contare sulle follie di metà settimana di Steam, tra le quali è disponibile anche l’apprezzato co-operativo It Takes Two.

Sono partite le offerte estive su GOG.

Tra le promozioni più vantaggiose riteniamo doveroso segnalare The Witcher 3 Wild Hunt, il capolavoro dei CD Projekt disponibile in edizione Game of the Year a soli 10€, grazie ad uno sconto dell’80%.

Con soli 2.99€ ed uno sconto dell’85% potrete inoltre assicurarvi Sleeping Dogs Definitive Edition, l’apprezzato open world realizzato da Ubisoft.

Non possono poi mancare delle saghe storiche, come Metal Gear Solid: i primi due capitoli della serie sono entrambi disponibili con un risparmio del 20% sul prezzo finale.

Segnaliamo inoltre una delle offerte più incredibili sullo store, Divine Divinity, che potrete acquistare a soli 49 centesimi grazie all’eccezionale sconto del 90%.

Di seguito troverete una nostra piccola selezione degli innumerevoli giochi in offerta su GOG.com:

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2 Substance

No Man’s Sky

Grim Dawn Definitive Edition

Control Ultimate Edition

Dying Light: Platinum Edition

Warcraft I & II Bundle

Hollow Knight

Batman: Arkham Knight Premium Edition

Divine Divinity

Potete consultare voi stessi la lista completa delle offerte estive cliccando qui e scorrendo tra le varie pagine del negozio online.

La promozione di GOG.com sarà attiva fino al 28 giugno, giornata in cui le offerte dedicate all’estate sono destinate a terminare ufficialmente: vi consigliamo dunque di tenere d’occhio la lista e di approfittare di questi sconti imperdibili.

Se invece siete alla ricerca di giochi gratuiti su PC, segnaliamo che Steam ha messo a disposizione due nuovi titoli riscattabili senza costi aggiuntivi.

Avete inoltre poche ore a disposizione per poter riscattare l’ultimo gioco gratuito di Epic Games Store, prima che arrivi il nuovo regalo della settimana.

Per celebrare l’annuncio di Battlefield 2042, Amazon Prime ha inoltre deciso di regalare a tutti i suoi abbonati il capitolo più amato del franchise, a cui il nuovo gioco si è ispirato.