Humble Bundle vi regala un gioco gratis (fino ad esaurimento scorte)

Su Humble Bundle è attualmente disponibile un gioco gratis per PC, scaricabile per un tempo limitato e fino a esaurimento scorte.

Una volta riscattato, il titolo potrà essere vostro per sempre. L’unico requisito che vi verrà chiesto di soddisfare sarà quello di registrarvi al servizio.

Rimanendo in ambito di iniziative gratuite, Xbox vi permetterà di provare oltre 40 titoli dal 15 al 21 giugno senza alcun costo aggiuntivo, come annunciato in occasione del Summer Game Fest 2021.

Se, sull’onda di di EURO 2020, il vostro focus è sul calcio, sarete felici di sapere che FIFA 21 è gratis su Steam (insieme ad altri big) per tutto il fine settimana.

Il prodotto offerto da Humble Bundle è Surviving Mars Deluxe Edition, versione definitiva del city builder sviluppato da Haemimont Games e pubblicato da Paradox Interactive.

Il gestionale vi consentirà di costruire una colonia umana su Marte attraverso la produzione di risorse e l’edificazione di città e avamposti.

La crescita e l’amministrazione della popolazione costituiranno il punto centrale dell’esperienza, nel corso della quale i giocatori saranno portati a tenere in considerazione un gran numero di fattori contemporaneamente.

Surviving Mars Deluxe Edition sarà inoltre ricco di misteri in grado di influenzare positivamente o negativamente le nostre partite, grazie a una lunga serie di eventi inaspettati.

In questa edizione Deluxe è stata aggiunta un’esclusiva stazione radio, accompagnata dall’introduzione di alcuni nuovi stili per le nostre costruzioni e design inediti per le colonie.

Trovate ulteriori dettagli sull’offerta, destinata a terminare tra poco più di due giorni, direttamente sulla pagina ufficiale del gioco.

Ma le iniziative gratuite non terminano qui: fino alla prossima settimana potrete riscattare un titolo di primissimo livello (più altri due di tutto rispetto) tramite Epic Games Store.

C’è ancora tempo per fare vostri due prodotti gratuiti, ancora una volta su Steam: se vi interessano gli arcade e le avventure in VR non lasciateveli sfuggire.

Prosegue inoltre l’iniziativa Free Play Days di Microsoft, grazie alla quale sarà possibile giocare una selezione di titoli gratuiti per tutto il weekend (solo per gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate).