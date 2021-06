Steam vi regala un soulslike gratis, ma per pochissimo

Devolver Digital è reduce dall’evento di ieri sera, ancora una volta nella cornice dell’E3 2021, durante il quale ha annunciato una serie di nuovi e intriganti titoli. Adesso, una sorpresa arriva direttamente da Steam.

Il publisher di Hotline Miami ha voluto celebrare la presentazione di Death’s Door, action sparatutto isometrico sviluppato da Acid Nerve in arrivo il 20 luglio, rendendo disponibile gratuitamente Titan Souls su Steam per un tempo limitato.

Se non avete avuto modo di seguire la conferenza di Devolver Digital o temete di aver perso qualche annuncio importante, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro puntuale recap.

Ad aprire le danze ieri sera ci ha pensato Ubisoft con la sua Ubisoft Forward e, anche in questo caso, vi rimandiamo al nostro resoconto, ricco di annunci e trailer che non mancheranno di soddisfarvi.

Il publisher statunitense ha annunciato l’iniziativa gratuita tramite un post su Twitter nel quale ha condiviso un link diretto per la pagina Steam di Titan Souls.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action adventure con elementi strategici, pubblicato nell’ormai lontano 2015 su PC, PS4, PS Vita e Android.

Il titolo prende ispirazione da prodotti quali Dark Souls e la saga di The Legend of Zelda. Si tratta di un prodotto particolarmente difficile, che saprà darvi la giusta dose di filo da torcere.

Il gioco sarà disponibile senza alcun costo aggiuntivo fino al 14 giugno alle ore 19:00. In seguito, gli utenti di Steam avranno la possibilità di riscattarlo con uno sconto del 90% fino al giorno successivo.

Per ulteriori dettagli su Titan Souls e sull’offerta che lo coinvolge, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Le offerte di Steam non si fermano qui: la piattaforma di Valve sta infatti regalando altri due giochi gratis, ma il tempo per riscattarli non è moltissimo.

Un’analoga iniziativa è in corso su Humble Bundle, grazie al quale potrete fare vostro Surviving Mars, e anche in questo caso è necessario affrettarsi.

Vi segnaliamo inoltre che su Xbox saranno disponibili da martedì 15 fino a martedì 21 giugno oltre 40 demo gratuite di alcuni titoli molto attesi, lanciate in occasione del Summer Game Fest 2021.

Nel mentre, l’E3 2021 non accenna a fermarsi, e le conferenze andranno avanti fino al 15 giugno. Per non perdervi nessun appuntamento, vi invitiamo a tenere d’occhio il nostro calendario.