God of War Ragnarok: sembra assurdo, ma il nome è ufficiale solo da oggi

Si è parlato tantissimo di God of War Ragnarok, da più di un anno quando abbiamo visto solo il logo, fino all’ultimo PlayStation Showcase.

L’attesissimo seguito di God of War, uscito originariamente su PlayStation 4, è stato tra gli annunci più amati dell’ultimo evento pubblico di Sony.

E God of War Ragnarok rischia anche di uscire prima del previsto, almeno stando a quanto ha comunicato recentemente Sony per vie traverse.

Ma nel frattempo possiamo passare il tempo ad analizzare ogni dettaglio del gioco, come l’ultima immagine pubblicata che solleva alcuni misteri.

La cosa curiosa della prossima avventura di Kratos, è che se ne è parlato tanto, tantissimo, ma God of War Ragnarok non è mai stato il nome ufficiale del gioco.

Almeno fino ad oggi quando, come riporta Game Rant, Sony ha depositato ufficialmente il marchio registrato del nome della prossima fatica di Santa Monica Studio.

Effettivamente si è parlato sempre di God of War Ragnarok, ma col senno di poi sia Sony che lo studio di sviluppo sono state molto attente a non usare mai “Ragnarok” come suffisso ufficiale perché, di fatto, ancora non esisteva.

La pratica messa in piedi da Sony per la registrazione del marchio è stata quasi contemporanea all’uscita del trailer nell’ultimo PlayStation Showcase, perché stando agli archivi è inizata a metà settembre.

E, mentre Sony ha effettivamente rischiato che qualcun altro potesse depositare “God of War Ragnarok” per i propri usi, stando alle documentazioni la pratica non è ufficialmente finita in questo momento.

La pratica in questione può durare fino a sei mesi, e fino a quel momento sebbene nessuno depositerà un nome simile, il gioco ha ancora un nome ufficiosamente non definitivo, per così dire.

Nel frattempo ha fatto molto discutere il fatto che il titolo non sarà una trilogia, ma Cory Barlog è intervenuto per spiegare le motivazioni di tale scelta.

Sempre Barlog, come abbiamo scoperto dopo il PlayStation Showcase, non sarà il director di questo episodio della saga, e anche in questo caso il creativo ha voluto approfondire la questione.

I personaggi del gioco, invece, sono stati tanto discussi e dibattuti dalla community, tra polemiche e insinuazioni, tutte questioni che le ultime notizie hanno fugato definitivamente.