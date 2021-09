God of War Ragnarok, Cory Barlog parla del suo “passo indietro”

Cory Barlog ha parlato apertamente su cosa significa fare un passo indietro rispetto al suo precedente ruolo di direttore creativo di God of War: Ragnarok.

Dopo essere apparso al PlayStation Showcase, Il sequel di God of War ha infatti mostrato per la prima volta il suo gameplay, che a quanto pare non si discosterà troppo da quanto visto in passato.

Vero anche che i combattimenti saranno decisamente più vari rispetto al predecessore, cosa questa che assicura un buon grado di varietà.

Del resto, trattandosi del gran finale della saga norrena, i giocatori si aspettano giustamente grandi cose anche per quanto riguarda il comparto narrativo.

Ora, come riportato da GamesRadar+, God of War: Ragnarok vedrà Eric Williams assumere il ruolo di direttore creativo (ruolo che fu di Barlog).

Ora, è proprio il buon Cory a parlare della sua esperienza ormai alle spalle e di una «strana ed eterea sensazione, simile a quella di uscire da noi stessi».

Barlog ha infatti spiegato: «Mi sono messo un po’ in disparte. Sono come Burgess Meredith [l’allenatore di Rocky Balboa], seduto lì, fuori dal ring a dirgli ‘Non soffrire, Rock, non soffrire’, ma senza essere di grande aiuto».

Williams non è estraneo alla serie God of War , cosa questa sottolineata dallo stesso Barlog:

Il suo approccio è solo suo e il suo approccio è influenzato dal rapporto che ha con il team e dal loro modo di avvicinarsi a ogni cosa. Quindi, è una specie di amalgama di ogni singola cosa, ed è unica per ogni momento.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, God of War Ragnarok sbarcherà sia su PS4 che PS5 nel corso del prossimo anno.

Se volete saperne di più sul gioco, non dimenticare di recuperare il nostro recap in cui facciamo il punto della situazione sul ritorno di Kratos e Atreus.

Avete già letto anche che l’imponente Tyr ha lanciato la sfida a Lady Dimitrescu di Resident Evil Village?

Infine, per sapere quali giochi, tra quelli mostrati durante lo showcase, usciranno esclusivamente su PS5, vi rimandiamo alla nostra lista.