God of War Ragnarok, i personaggi sono uguali al prequel? Dopo questo confronto cambierete idea

Durante il PlayStation Showcase di qualche giorno fa, tra gli annunci più interessanti c’è stato sicuramente il reveal di God of War Ragnarok, di cui abbiamo visto (finalmente) il gameplay in azione.

Il sequel di God of War ha infatti mostrato i muscoli, nonostante in molti abbiano storto il naso per la sua natura evidentemente cross-gen.

La nuova avventura di Kratos è infatti attesa sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, entrambe le versioni attese nel corso del 2022 (e senza più rinvii).

Del resto, considerando che Ragnarok sarà il gran finale della saga norrena, le aspettative sono comunque molto, ma molto elevate.

Ora, l’insider Shinobi602 ha deciso di pubblicare alcune immagini piuttosto emblematiche, le quali mettono a confronto le “vecchie” versioni dei protagonisti di God of War (ossia del soft reboot uscito nel 2018) con quelle del sequel in uscita durante il prossimo anno.

Nella piccola gallery che trovare poco sotto sono infatti inquadrati i quattro personaggi che faranno il loro ritorno nel nuovo action adventure di Santa Monica Studio.

Il protagonista Kratos, suo figlio Atreus (ora un vero e proprio adolescente), Brok e Freya appaiono infatti estremamente più dettagliati e ricchi di sfumature, specie per quanto riguarda i loro abiti e le armature che sono chiamati a indossare negli artwork ufficiali.

Una delle figure inedite con cui avremo a che fare sarà proprio il possente Thor, forte di un’estetica molto più fedele all’originale mito norreno (e quindi ben distante dalla versione vista nei vari film del Marvel Cinematic Universe).

God of War Ragnarok arriverà sia su PS4 che PS5 nel corso del prossimo anno: se volete saperne di più sul gioco, non dimenticare di recuperare il nostro recap in cui facciamo il punto della situazione.

Avete già letto in ogni caso che nel gioco affronteremo tanti nuovi avversari, come valchirie e nuove creature evocate da Odino?

Ma non solo: anche i combattimenti saranno molto più espressivi rispetto al passato, con nemici più vari e dinamici nell’approccio agli scontri.