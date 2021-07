Gioco Square Enix gratis da oggi (e per tutto il weekend)

Marvel’s Avengers è il gioco a tema supereroistico di Square Enix incentrato sui mitici Vendicatori dell’universo Marvel, da ora giocabile gratis per tutto il fine settimana.

L’action adventure sviluppato da Crystal Dynamics vede Iron Man, Captain America e tutti gli altri eroi della Casa delle Idee in prima fila.

Alcune settimane fa era stato confermato che il gioco sarebbe stato offerto gratuitamente per un periodo di tempo limitato, e a quanto pare il publisher è stato assolutamente di parola.

Questo, considerando anche che l’hype verso il mondo Marvel non si esaurirà facilmente, vista anche l’uscita di Marvel’s Guardian of the Galaxy, il nuovo titolo dedicato ai Guardiani della Galassia (che includerà una sorpresa per i fan dell’MCU).

Square Enix ha quindi confermato che Marvel’s Avengers può essere giocato gratuitamente questo fine settimana.

Da oggi, 29 luglio e fino al 1 agosto, i giocatori PlayStation e PC possono scaricarlo e giocarci. Al termine del periodo di accesso, coloro che acquistano il gioco potranno conservare tutti i progressi e gli acquisti.

Inoltre, sempre durante l’ultimo fine settimana di luglio, il gioco è offerto con uno sconto del 40% su Steam.

Scot Amos, Co-Head of Studio di Crystal Dynamics, ha dichiarato (via DSO Gaming):

Non c’è mai stato un momento migliore per riunirsi in Marvel’s Avengers. Ci stiamo avvicinando al nostro primo anniversario e i giocatori che si uniranno riceveranno otto eroi, tonnellate di contenuti per giocatore singolo e multiplayer, eventi in corso e altro ancora.

Inoltre, abbiamo l’espansione War for Wakanda in arrivo ad agosto, quindi ora è una grande opportunità per iniziare a giocare come Black Panther e affrontare Klaw con il resto degli Avengers.